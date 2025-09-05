Lietuvoje koncertuosianti grupė „Fun Lovin' Criminals“ išleido naują albumą

Pastarąjį kartą grupės studijinį albumą išleido 2010 m., kai pasirodė šeštasis muzikantų įrašas „Classic Fantastic“. Tai buvo paskutinis darbas, įrašytas kartu su grupės nariu Huey Morganu, 2021 m. palikusiu „Fun Lovin Criminals“.
Naująjį albumą „A Matter of Time“ pristatė dvi dainos – singlais išleisti kūriniai „Little Bit Further“ ir „Full Stop“. Bilietais į „Fun Lovin’ Criminals“ koncertą prekiauja bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“.
Naujame albume „A Matter of Time“ viso yra 10 naujų dainų, kurias sukūrė, įrašė ir aranžavo patys grupės muzikantai. Naujoji kūryba buvo įrašyta „Lopez Motors“ studijoje Majamyje (JAV). Septintasis „Fun Lovin' Criminals“ studijinis albumas yra dedikuotas grupės lyderio Briano „Fast“ Leiserio velioniui tėvui.
Albumą prodiusavo „Grammy“ apdovanojimą pelnęs amerikiečių garso inžinierius Timas Lathamas, bendradarbiavęs su Lou Reedu, „Black Eyed Peas“, Britney Spears, Erykah Badu, „A Tribe Called Quest“, „Gym Class Heroes“, „The Psychedelic Furs“, „Arrested Development“, „De La Soul“ ir net Cesária Évora.
Kultinė JAV grupė „Fun Lovin' Criminals“ šių metų rudenį į Lietuvą sugrįš pirmą kartą nuo 2006 metų, kai pasirodė radijo stoties „Radiocentras“ apdovanojimuose. Hitų „Scooby Snacks“, „The Fun Lovin' Criminal“, „Love Unlimited“, „Korean Bodega“, „Loco“ ir kitų atlikėjai lapkričio 2-ąją dieną koncertuos „Vakaris Vilnius“ koncertų salėje. Bilietus į grupės koncertą galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Shownet.lt“.