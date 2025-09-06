Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsMuzika

SEL koncerte Vilniuje – netikėtas gerbėjų poelgis: taip paminėjo ypatingą momentą

2025 m. rugsėjo 6 d. 22:33
Lrytas.lt
Kalnų parke vykęs SEL koncertas virto ne tik muzikos švente, bet ir sporto pergalės paminėjimu – tūkstančiai susirinkusiųjų kartu džiaugėsi Lietuvos triumfu prieš Latvijos rinktinę „Eurobasket 2025“ čempionate.
Daugiau nuotraukų (12)
Kol Egidijaus Dragūno pasirodymo dar reikėjo luktelėti, daugelis žiūrovų telefonuose sekė rungtynių rezultatą.
Nugalėjus Lietuvai, minioje nuaidėjo garsios ovacijos ir skanduotės „Lietuva“.
Po emocingos sirgalių akimirkos sceną užėmė iš Londono atvykusi didžėjė Sofia T., o prieš ją koncertą pradėjo roko grupė „Erdvė“.
Primename, kad Lietuvos krepšininkai net ir neturėdami savo pagrindinio įžaidėjo Rygoje vykstančiame „Eurobasket 2025“ aštuntfinalyje 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) įveikė savimi itin pasitikėjusius ir apie medalius svajojusius šeimininkus latvius ir pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį.
 
Egidijus Dragūnas-SelasLietuvos vyrų krepšinio rinktinėEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.