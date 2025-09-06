SEL koncerte Vilniuje – netikėtas gerbėjų poelgis: taip paminėjo ypatingą momentą

Kol Egidijaus Dragūno pasirodymo dar reikėjo luktelėti, daugelis žiūrovų telefonuose sekė rungtynių rezultatą.
Nugalėjus Lietuvai, minioje nuaidėjo garsios ovacijos ir skanduotės „Lietuva“.
Po emocingos sirgalių akimirkos sceną užėmė iš Londono atvykusi didžėjė Sofia T., o prieš ją koncertą pradėjo roko grupė „Erdvė“.
Primename, kad Lietuvos krepšininkai net ir neturėdami savo pagrindinio įžaidėjo Rygoje vykstančiame „Eurobasket 2025“ aštuntfinalyje 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) įveikė savimi itin pasitikėjusius ir apie medalius svajojusius šeimininkus latvius ir pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį.