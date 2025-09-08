Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Garsi atlikėja Zara Larsson surengs vienintelį koncertą Baltijos šalyse

2025 m. rugsėjo 8 d. 10:37
Švedų popmuzikos sensacija Zara Larsson tęsia ryškiausią savo karjeros etapą. Rugsėjo 26 d. pasirodys jos ilgai lauktas albumas „Midnight Sun“, o lapkričio 16 d. atlikėja atvyks į Rygą, kur surengs vienintelį pasaulinio turo koncertą Baltijos šalyse, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Midnight Sun“ simbolizuoja nesibaigiančią Švedijos vasaros šviesą ir nuotaiką. Albume dera meilės, savivertės, šviesos ir žaismingumo temos, o skambesys atskleidžia naują, dar negirdėtą Zara pusę. Atlikėja sako: „Norėjau, kad šis albumas jaustųsi kaip vasaros naktis, kuri niekada nesibaigia. Nesvarbu, ar tai gruodis, ar birželis – noriu, kad vasaros jausmas visada liktų su jumis.“
Naujuose kūriniuose pulsuoja energija ir jautrumas, tačiau kartu išlaikomas jai būdingas šiuolaikinės popmuzikos skambesys, jungiantis elektronikos, R&B ir šokių muzikos elementus.
Zara prisipažino, kad kurdama šį albumą atsisakė perfekcionizmo ir leido dainoms atsirasti natūraliai.
„Anksčiau iš baimės net neišleidau kelių baigtų albumų, bet šįkart paleidau ego ir leidau muzikai tiesiog kvėpuoti. Tai buvo išlaisvinanti patirtis“, – sako ji.
Rygoje klausytojai išgirs ne tik naujausius kūrinius iš „Midnight Sun“, bet ir geriausiai žinomus hitus – „Lush Life“, „Symphony“, „Never Forget You“ bei kitus. Koncertas taps ypatinga proga Baltijos šalių publikai pajusti vasarišką lengvumą, šokio energiją ir Zara Larsson muzikos pasaulį iš arti.
Atlikėjos muzika jau yra perklausyta daugiau kaip milijardą kartų, ji pelnė tris MTV Europos apdovanojimus, keturis Švedijos „Grammis“ apdovanojimus, o „The Guardian“ ją vadina viena ryškiausių šiuolaikinio popo žvaigždžių. Zara Larsson karjera – nuo vaikystėje laimėto „Talang“ konkurso iki pasaulinių scenų – šiandien tęsiasi nauju, dar drąsesniu kūrybiniu etapu.
Zara Larsson – Lush Life:
Lapkričio 16-ąją Rygoje „Xiaomi“ Arenoje gerbėjai turės vienintelę progą Baltijos šalyse gyvai pamatyti Zara Larsson „Midnight Sun“ turą. Bilietus platina bilietai.lt.
Zara Larsson

