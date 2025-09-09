Vilniaus centre: karietos su arkliais, madų šou ir tikras čigoniškas kaimelis

Tarp jų – ne tik vilniečių pamilta spalvingoji eisena Vilniaus centre, bet ir tikrų tikriausias romų kaimelis su tradiciniais romų patiekalais, madų šou ir nemokamu geriausių romų grupių koncertu.
Į eiseną atvyks su romų karieta
Kiekvienais metais festivalis kviečia vilniečius ir miesto svečius jungtis į išskirtinį renginį, kurį pradeda akį traukianti eisena. Šiemet „Gypsy Fest 2025“ dar labiau išaugo ir vyks netgi dvi dienas. Pirmąją dieną, rugsėjo 12 d., vilniečius džiugins nemokama programa Vilniaus centre. Spalvingi šokėjų drabužiai, gyvai grojantys muzikantai, specialūs efektai ir minia įvairių grupių bei ansamblių.
Vilniaus centre vilnijant šiai eisenai, į ją jungiasi daugybė žmonių. Šiemet – ne išimtis. Organizatoriai skelbia, kad spalvingoji eisena šiemet prasidės 16 val. prie Tymo turgelio. Didžiulė eisena, kurios pradžioje rikiuosis tikros romų karietos su žirgais, judės Maironio ir Pilies gatvėmis.
Apie 16:30 val. eisena pasieks Rotušės aikštę, kur prasidės nemokamas koncertas. Jame pasirodys geriausi romų ansambliai iš Lietuvos ir užsienio.
Kol vilniečiai ir miesto svečiai lauks atkeliaujančios eisenos, prie Rotušės nuo 14 val. veiks romų kaimelio palapinės, kur romės pristatys autentiškus rankdarbius, romų kulinarinį paveldą.
„Čia, Rotušės aikštėje, žiūrovų laukia ne tik nemokamas koncertas, bet ir daugybė pramogų. Ten bus sukurtas romų kaimelis, kuris kvies patirti romų kultūrą. Kviesime paragauti tradicinių romų patiekalų, susipažinti su tradiciniais romų drabužiais. Netgi vyks romų madų šou!
Taip norime dar labiau išpildyti šių metų šūkį „Bijai čigono? Pažink romą!“. Juo kviečiame žmones iš arčiau susipažinti su romų kultūra ir tradicijomis. Norime, kad tai taptų tikra patirtimi, parodyti, kad romai yra talentingi, draugiški žmonės.
Tikime, kad tai veikia ypač efektyviai ir leidžia visuomenei atsikratyti neigiamų stereotipų, kurie siejami su žodžiu „čigonas“, – sako vienas iš renginio organizatorių, „Lietuvos romų bendruomenės“ pirmininkas Ištvanas Kvik.
Koncertuos atlikėjai, dirbę su Madonna
Šiemet svarbia festivalio dalis taps ir jaunųjų romų talentų konkursas „Romavision“. Jis vyks jau antrą kartą. Pernai „Gypsy fest“ finalinio koncerto metu pirmuoju „Romavision“ konkurso laimėtoju tapo Valodė iš Troškūnų. Šiemet į talentų stovyklą atvyks jaunieji romai iš Lietuvos, Vokietijos, Estijos ir Suomijos.
„Visi jie susirinks į talentų stovyklą, kurioje su jais dirbs tikri savo srities profesionalai, kurie pasidalins pamokomis apie elgesį scenoje, vokalo valdymą, teatrališkumą. „Romavision“ dalyviai pasirodys pirmąją dieną Rotušės aikštėje vyksiančiame koncerte, o konkurso finalas įvyks kitą dieną, rugsėjo 13 d., koncertų salėje „Compensa“, kur vyks didysis „Gypsy Fest 2025“ finalinis Grand koncertas. Geriausiąjį išrinks tarptautinė žiūri.
„Šiemet finaliniame koncerte klausytojams parengėme labai daug staigmenų. Žiūrovų laukia tikra romų šventė su labai spalvinga programa. „Sare roma“ paruošė naujas, būtent šiai programai skirtas dainas, pasirodys žinoma romų atlikėja Konsuela Mačiulevičiūtė. Į festivalį taip pat pakvietėme žinomas ir populiarias visame pasaulyje romų muzikines grupes iš Vengrijos, Prancūzijos, Norvegijos, Makedonijos, Latvijos, Estijos. Visų atskleisti nenoriu, bet galiu išduoti, kad į Lietuvą pirmą kartą atvyksta net tokio kalibro žvaigždės, kurios dirbo kartu su Madonna“, – intriguoja viena iš renginio organizatorių, Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.
Organizatoriai kviečia vilniečius ir miesto svečius nepraleisti spalvingojo festivalio „Gypsy Fest 2025“ ir pasimatyti jau rugsėjo 12–13 d. Vilniuje.
Renginio globėjai: Lietuvos kultūros taryba, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Vilniaus m. savivaldybė, Europos romų kultūros institutas (ERIAC).
