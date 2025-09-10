Danijoje laimę radęs lietuvis Egidijus atvirai apie tėčio netektį: muzika tapo gyvenimo išpažintimi

„Be šeimos nieko nebūtų“, – pabrėžia Egidijus. Su broliu jie daugelį metų grojo miesto šventėse, buvo įkūrę net muzikinę grupę.
Tėčio netektis pakeitė muziką
Dar mokyklos laikais Egidijus pradėjo rašyti dainas apie jaunystės laikus ir pirmąją meilę, tačiau kūrybos kryptį pakeitė tėčio netektis.
„Tėtis visą gyvenimą buvo labai linksmas, aktyvus, tačiau jį pakirto onkologinė liga. Netekęs jo supratau, kad gyvenimas – negailestingas, pareikalauja daug skausmo ir norisi po savęs palikti pasauliui šiek tiek daugiau.
Tada išleidau muzikinį albumą „Dainuoju gyvenimą“. Tai buvo išskirtinis albumas, kurį išleidau nesiekdamas pardavimų.
Paleidome 1000 tiražų ir didžiąją dalį jų išdalijau tiems, kurie buvo tėčio gyvenimo kelionėje. Žinoma, buvo tokių, kurie įsigijo, nes norėjo prisidėti prie mano kūrybos skatinimo ir aš tai labai vertinu. Buvo atvejų, kai verslininkai pirko kompaktinius diskus kaip dovaną savo kolektyvams. Į šį albumą sudėjau nemažai savo kūrybos dainų.
Po netekties mano dainos tapo gilesnės, prasmingesnės, o tekstus lydi jausmai, kylantys iš pačių širdies gelmių. Man tai atrodo labai normalu, nes muzika būtent tai ir yra – gyvenimas ir visi iš jo kylantys jausmai.“
Muzika gydo sielą
Daugiau nei 20 metų emigracijoje muzika Egidijui Lukšiui tapo ne tik ištikima palydove, bet ir terapija.
„Per 20 metų emigracijoje muzika man buvo ne tik palydovė, bet ir būdas išsigydyti sielą. Iš muzikos pragyvena profesionalūs muzikantai, o aš esu mėgėjas, kuris su kiekviena daina tampa vis profesionalesnis.
Aranžuotojas Giedrius Misiūnas su savo komanda suteikia mano muzikai daugiau spalvų ir profesionalumo.
Savo dainas paverčiu ir muzikiniais klipais, kurie yra mano širdies dalis ir atspindi mano vaizduotės viziją, kurią man padeda įgyvendinti daugiametis operatorius Eugenijus Naikelis.“
Koncertus išeivijoje rengiu tam, kad žmonėms sukurčiau šventišką atmosferą, o jų šypsenos ir džiaugsmas man pačiam tampa didžiausia dovana.“
Įvairios patirtys Danijoje, Airijoje ir Lietuvoje, pasak jo, padėjo sutikti įdomių žmonių, tobulėti ir siekti daugiau.
Prisideda prie Ukrainos gerovės
Kaip sako Egidijus Lukšys, gyvenime reikia palaikyti balansą, skirti laiko ir šeimai, ir muzikai. „Šeima – didžiausias gyvenimo ramstis.“
Egidijui artimos temos – laisvė, taika ir pagalba žmonėms. „Esu prisidėjęs prie koncertų, kurie buvo skirti Ukrainai paremti Lietuvoje ir Danijoje esančioje ukrainiečių bendrijoje. Labdaringų koncertų metu surinktos lėšos atitenka fronte kovojantiems paramedikams bei reikalingam žmonių gydymui
Karas mane suvedė su vienu įdomiausiu mano gyvenime sutiktu žmogumi – dramaturgu, rašytoju ir dainų autoriumi Tarasu Barovoku, kuris mane labai įkvėpė apsilankyti Ukrainoje.
Savo akimis mačiau vykstančio karo baisumus. Tada man ir kilo didelis noras jiems padėti. Nesu linkęs apie tai daug kalbėti, nes manau, kad geri darbai daromi tyliai, tačiau aš iki šiol padedu kariaujantiems fronte, renku paramą.“
Ryšio su Lietuva neprarado
Daugiau kaip 20 metų išeivijoje gyvenantis dainų ir tekstų autorius Egidijus sako, kad išvykimas iš Lietuvos palietė jo kūrybą. Muzikiniuose kūriniuose apdainuota tėvynė ir gimtasis kraštas.
Vis dėlto ryšio su Lietuva jis niekada nepamiršta. „Niekada nereikia pamiršti savo šalies, tuo, kuo mes esame, kuo mes buvome ir kuo liksime. Savo gimtinę labai vertinu ir gerbiu.“
Nauja daina – iš širdies
Egidijus tikina, kad jo muzika visada gimsta iš vidinių išgyvenimų. „Aš noriu tobulėti dvasiškai ir fiziškai ir eiti į priekį, kol dar esu gyvas. Noriu būti pavyzdys savo dukroms, kitiems ir palikti savo pėdsaką ateities kartoms.
Mano nauja daina „Atradimų keliu“ yra apie kelionę ir savęs pažinimą, laisvę ir atradimų džiaugsmą. Tai kelionė link savęs, laimės ir tikro ryšio su žmonėmis. Dainoje kviečiu nusiimti kaukes. Gali būti mažas žmogus, daryti didelius darbus tyliai, bet tai liks tavo sieloje ir palikdamas šį pasaulį tu jausiesi, kad padarei kažką gero ir man yra labai svarbu taip jaustis.
Kiekvienas kuriantis žmogus tai daro iš savo išgyvenimų ir aš visada kuriu iš širdies, iš noro padėti žmonėms, atskleisti savo jausmus, o tai ir parodžiau savo naujoje dainoje. Jos klipas buvo nufilmuotas pačioje Kopenhagoje.“
Bendruomenė ir lietuvybė
Egidijus aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje Danijoje. Jis ypatingai vertina bendruomenės pirmininkės Redos Mieldažytės ir jos komandos pastangas išsaugoti lietuvybę.
„Danijoje yra ne viena lietuvių bendruomenė ir visų jų tikslas – suvienyti čia gyvenančius ir dirbančius lietuvius. Kai mane pakviečia, visada stengiuosi padėti, kiek galiu – tiek renginių organizavimu, tiek koncertuodamas.
Reikia turėti sugebėjimų surasti tinkamus žmones, įgauti jų pasitikėjimą. Gerumas visada mane veda į priekį.“
Ir, pasak jo, svarbiausia – kalbėti širdimi. „Nesvarbu, kokios rasės tu žmogus, bet labiausiai noriu pabrėžti, kad kalbėjimas širdimi padeda surasti žmonių, su kuriais turėsi bendrų interesų.“