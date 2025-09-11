Iš Airijos – pasipiktinimas dėl „Eurovizijos“: žada nedalyvauti, jei bus viena šalis

„RTE laikosi pozicijos, kad Airija nedalyvaus 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse, jei jame bus Izraelis, – sakoma jo pareiškime. – RTE mano, kad Airijos dalyvavimas būtų nesąžiningas, atsižvelgiant į tebesitęsiančias ir siaubingas žmonių žūtis Gazos Ruože.“
Airija „Euroviziją“ yra laimėjusi septynis kartus – daugiau nei bet kuri kita šalis.
Galutinis sprendimas bus priimtas, kai Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskelbs savo poziciją šiuo klausimu, keliems nariams liepos mėnesį vykusioje generalinėje asamblėjoje išreiškus susirūpinimą, teigė transliuotojas.
Gegužę Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pareiškė, kad Izraelis ateityje turėtų būti pašalintas iš konkurso.
Pažymėdamas, kad Rusijai nebuvo leista dalyvauti nuo jos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m., jis sakė, kad „Izraelis taip pat neturėtų dalyvauti, nes mes negalime leisti dvigubų standartų kultūroje“.
Euroviziją organizuoja EBU, bendradarbiaudama su savo nariais – nacionaliniais visuomeniniais transliuotojais, tokiais kaip RTE, daugiau kaip 35 šalyse.