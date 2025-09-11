Paaiškėjo, kada ir kur vyks nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalas

„Nacionalinė atranka visuomet sulaukia didžiulio dėmesio – tai ne tik kelias į didžiąją „Euroviziją“, bet ir puiki galimybė pristatyti Lietuvos muzikos talentus. Kviečiame žiūrovus stebėti visas atrankos laidas, o finalą – tiesiogiai iš „Twinsbet“ arenos arba per LRT“, – sako LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.
Primename, kad iki šių metų lapkričio 11 d. dar galima teikti paraiškas dalyvauti nacionalinėje atrankoje. Tai šansas Lietuvos kūrėjams ir atlikėjams pasirodyti didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje.
„Eurovizija“ – vienas ilgiausiai transliuojamų televizijos projektų visame pasaulyje, kasmet organizuojamas Europos transliuotojų sąjungos (EBU) ir jai priklausančių visuomeninių transliuotojų. Pirmąjį konkursą Europa išvydo dar 1956-ųjų gegužės 24-ąją, ir per daugiau nei šešiasdešimt metų dainų konkursas tapo visos Europos tradicija, ir pačiu mėgstamiausiu europiečių televizijos šou.
Lietuva „Eurovizijoje“ dalyvauja nuo 1994 m. Mūsų šaliai konkurse jau atstovavo Ovidijus Vyšniauskas, Aistė Smilgevičiūtė, „Skamp“, Aivaras Stepukonis, Linas and Simona, „Laura & The Lovers“, „LT United“, „4Fun“, Jeronimas Milius, Sasha Son, „InCulto“, Evelina Sašenko, Donny Montell, Andrius Pojavis, Vilija, Monika Linkytė & Vaidas Baumila, „Fusedmarc“, Ieva Zasimauskaitė, Jurijus Veklenko, „The Roop“, Monika Liu, Monika Linkytė, Silvester Belt ir „Katarsis“.
Jubiliejinis 70-asis 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkursas vyks Austrijoje. Šią teisę iškovojo austras JJ su kūriniu „Wasted Love“, kuris nuskambėjo 2025-ųjų konkurse Šveicarijoje.
