Likus kelioms valandoms iki koncerto Vingio parke Lilas ir Innomine išplatino žinutę: „Iš anksto atsiprašom“

Likus kelioms valandoms iki koncerto, Lilas ir Innomine savo socialinio tinklo paskyroje kreipėsi į sostinės gyventojus.
„Iš anksto atsiprašom Vilniaus – miestas šiandien skambės“, – instagramo istorijose rašė jie.
2009 m. susibūręs duetas tapo tikru Lietuvos hiphopo fenomenu: pradėję nuo koncertų rūsiuose išaugo į vieną geidžiamiausių muzikos vardų šalyje ir tapo pirmąja Lietuvos hiphopo grupe, pradėjusia koncertuoti didžiausiose šalies arenose.
Duetas išleido 5 albumus, kurie pelnė 4 platininius apdovanojimus, o muzikos platformose turi virš 200 mln. perklausų.
Rugsėjo 13 d. Vingio parke vyksiantis šou pretenduoja tapti didžiausiu „Lilas ir Innomine“ pasirodymu istorijoje.
Koncerte duetui talkins kviestiniai svečiai, bus pristatyta nauja kūryba ir skambės tokie visų pamilti hitai, kaip „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Išgama“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“, „Tu privalai skambėt“ ir kiti.
„Penkių metų pertrauka „ant popieriaus“ atrodo tikrai ilgas laiko tarpas, bet „Lilo ir Innomine“ muzika niekada nenustojo skambėti, o fanų meilė jiems išliko tokia pat stipri.
Tą rodo ir fanų laiškai, ir super greitai išparduota arena, ir tai, ką mačiau per koncertą Kaune“, – teigia renginį organizuosiančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.