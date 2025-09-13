M. Kuzminskas atskleidė, kuris rinktinės krepšininkas pirmasis visuomet įjungdavo „Tris milijonus“

Krepšinis taps pagrindine laidos tema. Štai kapitonas Mindaugas Stasiulis tikins girdėjęs, kad prieš rimtus mačus J. Mačiulis nebūdavo pats ramiausias žmogus komandoje… Tačiau ką į tai atsakys M. Kuzminskas?
Tuo tarpu antrasis kapitonas Mantas Katleris teirausis, kuris iš rinktinės per telefoną pirmasis paleisdavo Marijono Mikutavičiaus „Tris milijonus?“
„Tikrai ne Jonas. Jis ir šiaip nėra lietuviškos muzikos mėgėjas... (juokiasi). Tą labiausiai darydavo Mantas Kalnietis, bet ir aš labai tam prijausdavau“, – pripažins M. Kuzminskas.
Tą patvirtins ir pats šio reginio liudininku kartą tapęs laidos vedėjas Andrius Žiurauskas. „Man labai patiko, kai Jonas Valančiūnas visus sukvietė prie savęs ir pasakė: „Kuzia, dėk muziką, visi dainuojat!“
Laidoje sužinosime ir kitų įdomių faktų. Štai M. Kuzminskas atskleis, kodėl J. Mačiulį draugų tarpe vadina prezidentu, o M. Katleris papasakos, kaip jis ir M. Kuzminskas Italijoje stebėjo Europos moterų krepšinio čempionatą, kuriame dalyvavo ir lietuvės.
Netrūks ir kitų įdomių faktų. Pavyzdžiui, M. Stasiulis išduos, kad jo uošvis Gintaras itin domisi F-1 lenktynėmis, o M. Katleris atskleis, koks buvo stipriausias jo smūgis į Palangoje esančią bokso kriaušę.
Šią bokso kriaušės pramogą šį šeštadienį studijoje išbandys ir visi žaidimo dalyviai. O A. Žiurauskas netgi prisipažins to niekuomet nedaręs! Tiesa, jo smūgis M. Katlerio nesužavės – komikas pripažins, kad jo žmona Aistė sugeba pasiekti kone dvigubai didesnį rezultatą... O kaip seksis kitiems ir kieno smūgis bus stipriausias, pamatysite laidoje.
Tiesa, po vasaros pertraukos įsivažiuoti į žaidimą nebus lengva ir kapitonams. „Jaučiuosi kaip mokykloje, kai po vasaros pakviečia prie lentos, ir esi neskaitęs temos“, – jau pirmojo klausimo metu prisipažins M. Katleris, o ar jam ir M. Kuzminskui pavyks atsakyti į klausimą, sužinosite laidoje.
Žaidime netrūks pokalbių ir apie kitas krepšinio legendas bei juoko kupinų momentų. Pavyzdžiui, ar įsivaizduojate, kaip būtų galima apibūdinti moterišką M. Katlerio versiją?