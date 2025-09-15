To iš dainuojančio ugniagesio nesitikėjo niekas: pristato jam nebūdingą dainą

Tačiau šį kartą nieko panašaus neišgirsite: Rimvydas pristato dainą, pavadinimu „Sentimentai“. Ramiai atsisėdus, žiūrint pro langą ar lauke į tolį, širdį suvirpina gitaros garsai ir paties Rimvydo balsas. Viskas. Minimalizmas, kuris, pirmiausia, nustebins, o vėliau leis įsiklausyti ir mėgautis.
„Tikriausiai, kiekvienas, išgirdęs mano naujausią dainą, susidarys nuomonę, kad ji kitokio stiliaus, nei įprastai mano išleidžiamos dainos. Ji rami, galbūt lėta, bet tik dėl to, kad „paragautumėte“ kiekvieną frazę, kiekvieną žodį“, – sako Rimvydas.
Beje, kalbant apie pačią dainą ir jos autorius, Rimvydas lieka ištikimas dainų autorei bei ilgametei bičiulei, kuriančiai gyvenimą Briuselyje, Emilijai Pukevičiūtei, kuri šį kartą parašė ne tik žodžius, bet ir muziką.
Dainos aranžuotę, įrašą bei vokalo suvedimą taip pat, kaip visada, atliko kompozitorius bei muzikos prodiuseris Eligijus Žilinskas. Klipo režisūrą Rimvydas ir vėl patikėjo videografui Mindaugui Degučiui, kuriam pavyko meistriškai išnaudoti „Pakalnės sodyboje“ esančias lokacijas, o fotografas Saivaras Vansevičius pasistengė įamžinti Rimvydą tokį, kokio beveik niekas nepažįsta: kaip itin jautrią ir menišką asmenybę.
„Galbūt šiemet ir neturėjome tobulų vasaros orų, kada galėjome keliauti, tad atėjus rudeniui kviečiu stabtelėti, pasinerti į prisiminimus su naujausia mano daina „Sentimentai“. Emilija Pukevičiūtė išties sukūrė nuostabų ir svajingą kūrinį, už kurį jai be galo esu dėkingas“, – šypsosi dainuojantis ugniagesys ir kviečia pasinerti į sentimentus