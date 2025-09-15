Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsMuzika

To iš dainuojančio ugniagesio nesitikėjo niekas: pristato jam nebūdingą dainą

2025 m. rugsėjo 15 d. 13:45
Rimvydas Kirstukas, gerbėjų labiau atpažįstamas kaip dainuojantis ugniagesys, nesiliauja stebinti. Daugelis žino apie jo meilę ir aistrą 90-ųjų disko stiliui, tad dauguma jo atliekamų autorinių dainų būtent dvelkia tų dienų muzikine stilistika, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (6)
Tačiau šį kartą nieko panašaus neišgirsite: Rimvydas pristato dainą, pavadinimu „Sentimentai“. Ramiai atsisėdus, žiūrint pro langą ar lauke į tolį, širdį suvirpina gitaros garsai ir paties Rimvydo balsas. Viskas. Minimalizmas, kuris, pirmiausia, nustebins, o vėliau leis įsiklausyti ir mėgautis.
„Tikriausiai, kiekvienas, išgirdęs mano naujausią dainą, susidarys nuomonę, kad ji kitokio stiliaus, nei įprastai mano išleidžiamos dainos. Ji rami, galbūt lėta, bet tik dėl to, kad „paragautumėte“ kiekvieną frazę, kiekvieną žodį“, – sako Rimvydas.
Beje, kalbant apie pačią dainą ir jos autorius, Rimvydas lieka ištikimas dainų autorei bei ilgametei bičiulei, kuriančiai gyvenimą Briuselyje, Emilijai Pukevičiūtei, kuri šį kartą parašė ne tik žodžius, bet ir muziką.
Dainos aranžuotę, įrašą bei vokalo suvedimą taip pat, kaip visada, atliko kompozitorius bei muzikos prodiuseris Eligijus Žilinskas. Klipo režisūrą Rimvydas ir vėl patikėjo videografui Mindaugui Degučiui, kuriam pavyko meistriškai išnaudoti „Pakalnės sodyboje“ esančias lokacijas, o fotografas Saivaras Vansevičius pasistengė įamžinti Rimvydą tokį, kokio beveik niekas nepažįsta: kaip itin jautrią ir menišką asmenybę.
„Galbūt šiemet ir neturėjome tobulų vasaros orų, kada galėjome keliauti, tad atėjus rudeniui kviečiu stabtelėti, pasinerti į prisiminimus su naujausia mano daina „Sentimentai“. Emilija Pukevičiūtė išties sukūrė nuostabų ir svajingą kūrinį, už kurį jai be galo esu dėkingas“, – šypsosi dainuojantis ugniagesys ir kviečia pasinerti į sentimentus
ugniagesysDainaNaujienos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.