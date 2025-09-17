„Happyendless“ grįžta su albumu: kelionė per Lietuvos muzikos DNR ir premjera Čiurlioniui dedikuotame festivalyje

Nuo Kutavičiaus iki „Solo Ansamblio“
„Antologija“ suskirstyta į dvi dalis – „BALTA“ ir „JUODA“. Pirmoji kviečia į garsinę kelionę, prasidedančią balsais iš ano laiko – tai sudėtingomis sąlygomis gimęs akademinės muzikos avangardas, kurio idėjos, anot „Happyendless“, išlieka nepralenkiamos. Čia grupė veikia kaip architektai, projektuojantys naujas erdves konceptualioms pirmeivių idėjoms, tokioms kaip Broniaus Kutavičiaus „Paskutinės pagonių apeigos“ ar Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Jūra“.
„JUODOJE“ dalyje duetas tampa dekonstruktoriais, ieškančiais esmės anapus visiems pažįstamos formos. Tokius kūrinius, kaip „Solo Ansamblio“ „Neturėjom dainos“ ar EXEM „Kuršiai“, „Happyendless“ išskaido iki pamatinių elementų – emocinio kodo ar melodinės trajektorijos. Įprastos remikso logikos čia nėra, o vokalines partijas daugelyje kūrinių atlieka grupės narė Kamilė Tumelytė-Le Trix, pasirodysianti ir koncerte Kaune.
„Mums esminiai kriterijai renkantis kūrinius šiems garso tyrimams buvo idėjos potencialas ir struktūros tvirtumas“, – teigia Andrius Kauklys. Anot jo, „Happyendless“ visatoje tiek Osvaldo Balakausko matematinė logika, tiek Beno Aleksandravičiaus ar Andriaus Mamontovo maištingas nuoširdumas yra vienodai intriguojanti žaliava eksperimentams.
Muzikos archeologai
Andriaus Kauklio ir Mariaus Narbučio duetas, scenoje veikiantis nuo praėjusio amžiaus pabaigos, idėjas „Antologijai“ kaupė ne vieną dešimtmetį. Šis solidus patirties bagažas leido grupei drąsiai dekonstruoti laiko ir žanro ribas, smalsiai tyrinėjant, kas lieka, kai nuimami įprasti kontekstai. Klausantis albumo, eižėja įprastos pertvaros tarp „aukštosios“ ir „populiariosios“ kultūros, tarp akademinės salės rimties ir kūną virpinančio klubinio garso.
Čiurlionio pėdsakai
Tik sutapimas, kad skaitmeninėse platformose „Antologija“ pasirodys rugsėjo 22 d. – būtent M. K. Čiurlionio, kurio motyvai girdimi ir albume, gimimo dieną. „Specialiai to neplanavome, stengėmės, kad labiausiai laukiantys albumo galėtų jį išgirsti anksčiau nei iš „Green Lakes Pressing“ atvyks vinilai, bet juk atsitiktinumų nebūna, tiesa?“, – šypsosi grupės narys Marius Narbutis.
Grupė pabrėžia, kad gyvas pasirodymas festivalyje „Audra“ nėra tiesiog albumo perklausa. „Tai kvietimas atsiverti naujoms perspektyvoms, kurį lydės gyvo atlikimo jaudulys. Kiekviena albumo daina yra kelionė, kuri provokuos ir transformuos“, – teigia „Happyendless“.
Rugsėjo 19 d., penktadienio vakarą fabrike „Pergalė“ kartu su „Happyendless“ pasirodys ir elektroninę muziką su simfoniniu orkestru jungiantis projektas „808 Orchestra“. Šis renginys – vienas pagrindinių šiuolaikinio miesto festivalio „Audra“, šiemet dedikuoto būtent M. K. Čiurlioniui, akcentų. Bilietų į „Happyendless“ ir „808 Orchestra“ pasirodymus kiekis ribotas.
Albumo „Antologija“ leidybą iš dalies finansuoja LATGA ir AGATA.
HappyendlessalbumasMuzika
Rodyti daugiau žymių