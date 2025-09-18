Atlikėja Gintė pristatė naują dainą: šventė su būriu bičiulių – netikėtoje vietoje

Vakaro dalyvių laukė Gintės itin mėgstama pramoga – boulingo turnyras, kuriame po azartiškos kovos pergalę iškovojo VIP svečių komanda. O renginio kulminacija tapo dainos „Ką veiki?“ ir ją lydinčio vaizdo klipo premjera.
Kaip teigia pati atlikėja, tai yra neabejotinai pati smagiausia jos daina.
„Nors šio kūrinio tematika nėra pati linksmiausia – kalbame apie vienpusius santykius, kai iš pradžių kitas žmogus į tave nekreipia dėmesio, nors jis tau be galo rūpi, bet paskambina tada, kai tau jau neberūpi, realiai pačiu netinkamiausiu metu.
Tačiau tik išgirdus „Ką veiki?“, man ji visą laiką pakelia nuotaiką. Ši daina toks, sakyčiau, tarsi kirminukas, kuris įlenda į galvą ir nebeišeina jo atsikratyti. Kuo toliau, tuo labiau ji man patinka. Tikiuosi, kad naująjį kūrinį pamils ir klausytojai“, – sako G. Sičiūnaitė.
„Ką veiki?“ yra jau trečiasis singlas, gimęs sausio mėnesį vykusioje kūrybinėje stovykloje, kurioje Gintė dirbo drauge su žinomais Lietuvos muzikos kūrėjais – Gabrieliumi Vageliu, Edgaru Žaltausku ir Kasparu Meginiu.
„Kai sukūrėme šią dainą su nuostabiausiais bernais, mes pradėjome viloje šokti ant stalų. Tiesiog ji taip mums patiko“, – juokiasi G. Sičiūnaitė.
Prie dainos pristatymo prisidėjo ir vizualinė dalis – „Ką veiki?“ vaizdo klipas, nufilmuotas Vilniuje vertikaliu formatu, specialiai pritaikytu socialinių tinklų platformoms.
Klipe pasirodo ir artimiausi Gintės bičiuliai – Dominyka, Kristina ir Gabrielius, todėl šis kūrinys perteikia draugystės, jaunatviškumo ir spontaniškumo atmosferą.
Dainą „Ką veiki?“ galite išgirsti čia:
