Dainininkė Liepa skelbia ypatingą naujieną: „Kuo giliau leidžiu šaknis – tuo drąsiau galiu augti“

2025 m. rugsėjo 18 d. 13:12
Po jautrių akustinių koncertų pavasarį, atlikėja Liepa šį gruodį grįžta į sceną su ypatingu projektu – koncertu „Šaknys“, kuris įvyks gruodžio 14 d. prabanga alsuojančioje LVSO koncertų salėje. Tai ne tik koncertas – tai muzikinė kelionė, kurioje susitinka tai, kas buvo, yra ir dar tik taps, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Išgryninta forma – giliau nei muzika
Po intensyvių metų, kupinų kūrybos, atradimų ir asmeninio augimo, Liepa šiam vakarui pasirinko kitą – gilesnį, jautresnį – kelią. „Šaknys“ – tai koncertas apie tai, kas lieka, kai viskas nubyra. Apie atramą, kurią randame savyje. Apie augimą, kuris neįmanomas be tikro pagrindo.
„Tai nebus šou. Tai bus vakaras, kai noriu būti arti – ne tik scenoje, bet ir širdimi. Kai kiekviena nata, žodis, net tyla tampa prasminga,“ – sako atlikėja.
Nauja muzika – iš pirmų lūpų
Šį vakarą pirmą kartą nuskambės dainos iš būsimo Liepos albumo – klausytojai turės progą būti šalia pačiame kūrybos virsme. Greta gerbėjams pažįstamų kūrinių skambės ir naujai aranžuotos dainos.
Tai – koncertas, kuriame kiekvienas kūrinys pasakoja istoriją, o visa programa kuriama taip, kad augtų, keistųsi ir kvėpuotų kartu su publika.
Magija, kuri gimsta čia ir dabar
Specialiai šiam vakarui atrinkti instrumentai kurs negirdėtus dialogus tarp tradicijų ir šiuolaikiškumo. Netikėti deriniai subtiliai atvers naujas muzikos erdves, kurios ne tik nustebins, bet ir įtrauks klausytoją į paslaptingą garsų kelionę.
Prie šio vakaro kūrimo prisideda kruopšti kūrybinė komanda – nuo šviesų ir scenografijos iki garsų dramaturgijos. Kiekviena detalė svarbi. Kiekvienas pasirinkimas – sąmoningas. Tai koncertas, kuriame susijungia balsas, tyla ir energija.
„Tai vakaras apie tai, kas lieka, kai viskas nubyra. Apie šaknis, kurios ne tik laiko, bet ir leidžia augti. Apie muziką, kuri atveria duris į save“, – kviečia Liepa.
Gruodžio 14 d. – Vilnius, LVSO koncertų sale. Bilietus platina bilietai.lt
Renginio nuoroda: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/liepa-saknys-480993
