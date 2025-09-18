Edas Sheeranas atmetė pasiūlymą surengti pasirodymą kosmose: pasakė, kodėl

„Prieš kurį laiką man buvo pasiūlyta skristi į kosmosą“, – pasakojo atlikėjas britų radijo stočiai „BBC Radio 2“.
Jis esą ten turėjo surengti pasirodymą – „pirmąjį pasirodymą kosmose“.
Tačiau, anot E. Sheerano, jis pasiūlymą atmetė, nes ši idėja jam sukėlė „siaubingą baimę“.
„Dieve, nedarysiu to, aš turiu vaikų. Nerizikuosiu. Kam? Kad pasiekčiau Gineso pasaulio rekordą ar kažką panašaus?“ – kalbėjo atlikėjas.
Jis sakė nenorėjęs rizikuoti, kad jo vaikai liktų be tėvo. Muzikos žvaigždė su žmona Cherry Seaborn augina dvi dukras, gimusias 2020 ir 2022 metais.
Balandį didelio atgarsio sulaukė skrydis į kosmosą, kuriame dalyvavo popžvaigždė Katy Perry.
„Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas kelioms minutėms į nesvarumą nusiuntė K. Perry, savo partnerę Lauren Sanchez, laidų vedėją Galye King ir kelias mokslininkes.
G. King vėliau pasakojo, kad K. Perry raketoje dainavo Louiso Armstrongo dainą „What a Wonderful World“.