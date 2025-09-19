Atlikėja Elvija filmavimo metu išdaužė viską, ką galėjo

„Kūrybinis procesas buvo gana įdomus. Idėja kilo man važiuojant į paskaitas. Aš stovėjau didelėje transporto spūstyje. Teko papildomai praleisti kokį pusvalandį, per kurį atėjo impulsas sukurti naują kūrinį.
Gerai pamenu: išjungiau muziką, kurios klausiau, ir tada sau įsirašinėjau audio žinutes su naujomis idėjomis, – pasakojo pati sau dainas kurianti mergina. – Visą dieną, net paskaitose, man skambėjo ta daina. Tada grįžau namo, prie savo pianino ir kūrinys tiesiog lengvai gimė. Nusiunčiau demo versiją prodiuseriams bei muzikos kūrėjui Pauliui Jasiūnui. Pati juokiuosi, kad viskas prasidėjo netikėtai, didelėje spūstyje.“
Kadangi naujasis Elvijos darbas atsirado netikėtomis aplinkybėmis, todėl ji norėjo ir kiek kitokio vaizdo klipo. Pasak E.Zvicevičiūtės, šis jos darbas kiek aršus, tuo pačiu metu juokingas ir filmuotis buvo itin smagu, o šypsena kyla iki šiol prisiminus kūrybinį procesą.
Šįkart muzikantei teko užduotis prieš kameras viską daužyti tikrąją to žodžio prasme. Specialiai tam buvo išnuomota vieta, kurioje žmonės gali išreikšti viską, kas susikupę, daužydami įvairius daiktus.
„Čia labai daug tikrumo. Kūrinys yra apie emocijų ir pykčio paleidimą, laisvę, meilę ar norą šokti – tad viskas persipina vienu metu. Manau, vaizdo klipas puikiai tai perteikia“, – sako Elvija.
Anot merginos, nauja daina nėra apie nutrūkusią meilę. Tai labiau apie savęs paleidimą. „Sugriauni save iš vidaus todėl, kad galėtum pastatyti iš naujo. Be išankstinių nusistatymų, aplinkinių spaudimo. Tiesiog tai yra akcentas, kad norint kažką pakeisti, kartais reikia viską sudaužyti ir pastatyti naujai“, – teigia E.Zvicevičiūtė.
Paklausta apie savo karjerą šiais metais, Elvija sako, jog viskas vyksta itin sklandžiai. Rugsėjo pirmąją atlikėja turėjo pirmąjį pasirodymą su gyvo garso grupe.
„Man labai patiko atlikti tik savo dainas, akomponuojant profesionaliems muzikantams. To pasirodymo metu pristačiau ir niekur negirdėtas dainas. Net mano draugams tai buvo maloni staigmena. Susirinkusieji iš karto bandė dainuoti kartu. Man, kaip kūrėjai, tai yra didelis džiaugsmas ir įvertinimas. Ir toliau ketinu žingsnis po žingsnio gilinti savo pėdsaką Lietuvos muzikos padangėje“, – džiaugiasi E.Zvicevičiūtė ir dėkoja taip draugiškai ją priimantiems gerbėjams.