FC Baseball pirmąkart žengs į LVSO sceną: „Šis vakaras turėtų būti išties magiškas“

Penktus kūrybinius metus šiemet žymintis FC Baseball šiandien yra vienas ryškiausių Lietuvos muzikos vardų. Jo dainos randa kelią tiek į trankius vakarėlius, tiek į elegantiškus pajūrio dvarus – erdvėse, kur poetiškos sielos ieško jautraus ir tikro muzikinio pulso.
„Ilgą laiką kažkaip grūmiausi su ta mintimi. Vis kartodavau, kad erdvė nelabai svarbu – svarbu tiesiog apjuosti visus viena juosta, sukurti mūsų burbulą. Bet bėgant metams imu suprasti, kad vienose vietose tai padaryti lengviau nei kitose. Šitas vakaras turėtų būti išties magiškas“, – sako Tautvydas Gaudėšius-FC Baseball.
Vienoje svarbiausių šalies koncertinių erdvių suskambės plati paletė klausytojų pamiltų kūrinių – „Gyvenimas“, „Jauna Lietuva“, „Astro“, „Labai“ ir kiti. Tai bus ypatingo formato koncertas Vilniuje – kamerinis, akustinis pasirodymas, kuriame prie Tautvydo prisijungs keli artimi bičiuliai.
Vienetinio formato pasirodymui šventiško spindesio suteiks ir sezono nuotaikos.
„Prieš kurį laiką parašiau kalėdinę dainą. Turėjome vos kelias progas ją atlikti gyvai. Vien dėl šito noriu gruodžio mėnesio koncertų – kad galėčiau padainuoti apie snaiges. O šiaip faina, Kalėdos toks jau laikas, kai visi gyvenam panašiame fone, bendrumas jaučiasi ore. Bus gera susitikti su klausytojais, ypač tokioje vietoje, tokiu formatu“, – dalijasi kūrėjas.
„Buvo labai įtempta vasara. Rudenį skirsiu poilsiui ir pasiruošimui akustiniams koncertams. Jaučiu, kaip naujos dainos po truputį neduoda man ramybės. Tad dabar – truputis poilsio, o iškart po to nersiu atgal į visko sūkurį!“, – sako FC Baseball.