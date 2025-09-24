Atlikėjas Justinas Lapatinskas gyvenime imasi drastiškų pokyčių

Keturiuose šalies miestuose vyksiantys koncertai taps ne tik svarbiausiu šio rudens įvykiu atlikėjo gyvenime, bet ir pažadu klausytojams atverti naują, dar nematytą savo pusę.
Spalio 10 d. Kuršėnuose, spalio 17 d. Alytuje, spalio 29 d. Ignalinoje ir lapkričio 7 d. Kalvarijoje suskambės geriausi Justino kūriniai, o scenoje Justiną lydės profesionalių muzikantų grupė, su kuria jis kuria naują, brandesnį skambesį.
Kiekviename koncerte žiūrovai išgirs geriausiai žinomas dainas, atnaujintas jų versijas ir visiškai naują kūrybą, ruoštą būtent šiam turui. Atlikėjas pabrėžia, jog svarsto pavasarį aplankyti ir didžiuosius Lietuvos miestus.
„Tai – pirmasis mano turas gyvenime. Iki šiol viskas vyko etapais, po vieną koncertą, o šįkart noriu susitikti su žmonėmis skirtinguose Lietuvos kampeliuose, pajusti tikrą ryšį.
„CHEMIJA“ simbolizuoja būtent tai – gyvą, nuoširdų artumą tarp atlikėjo ir klausytojo. Dainuoti savos kūrybos dainas man reikėjo pribręsti, supratau, jog kai pasiryžti viskas būna tik geriau. Labai džiaugiuosi, jog mane supa žmonės, kurie skatina nebijoti siekti svajonių. Etapas puikus – džiaukis ir daryk“, – sako Justinas Lapatinskas.
Drąsos žengti naujus žingsnius Justinas nestokoja ir už scenos ribų – šiais metais jis pasirodo TV3 projekte „Miestas ar kaimas“, kuriame iš arti atskleidžia savo asmenybę, gerbėjams leisdamas jį pažinti iš dar nematytos pusės.
Dar viena naujiena – netrukus bus išleistas ir visiškai šviežias Justino kūrinys „Kaip man prisišaukt tave“, prie kurio sukurtas ir vizualiai stiprus vaizdo klipas. Ši daina atspindi naują, brandesnį atlikėjo skambesį, kuriuo jis žengia į naują savo kūrybos etapą.
„Šis kūrinys – tarsi tiltas tarp to, koks buvau anksčiau, ir to, kur einu dabar. Norėjosi būti visiškai atviram, parodyti tikrą emociją, be kaukių. Tai buvo nelengva, bet labai išlaisvinanti patirtis“, – sako jis.
Vaizdo klipas, pasak Justino, padeda perteikti dainos nuotaiką – trapumą, ilgesį ir tylų troškimą būti išgirstam. Tai pirmasis singlas iš naujos kūrybos etapo, kurį atlikėjas ruošiasi pristatyti ir gyvuose koncertuose.
„Jaučiuosi tarsi atsidūręs ties naujo kelio pradžia – noriu būti atviras, tikras ir eiti ten, kur veda širdis. Šie pokyčiai mane labai įkvepia“. Drąsa keistis, atvirumas ir tikrumas – tokiais žodžiais Justinas apibūdina šiuos metus. Muzika man visada buvo būdas kalbėtis su žmonėmis – dabar noriu, kad tas pokalbis būtų dar nuoširdesnis“, – sako atlikėjas.
Turo „CHEMIJA“ datos:
- Spalio 10 d. – Kuršėnai
- Spalio 17 d. – Alytus
- Lapkričio 7 d. – Kalvarija
- Lapkričio 29 d. – Ignalina
Bilietus į turo „CHEMIJA“ koncertus platina „Bilietai.lt“ ir Ticketmarket.lt