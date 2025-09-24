Didžiausia sostinės arena pradeda naują sezoną: starte – ypatingi renginiai

Naują renginių sezoną „Twinsbet“ arenoje atidarys 80-ųjų disko muzika. Spalio 11-ąją C. C. Catch, Sabrina, Mauro ir Afric Simone užkurs tikrą fiestą, kur susijungs harmoningi ritmai, efektingi pasirodymai bei moderni scenografija.
„Pagaliau galime teigti, kad renginių sezonas įsibėgėja. Esame didžiausia sostinės koncertų ir pramogų erdvė, tad siekiame pasiūlyti kuo įvairesnę programą, kad kiekvienas lankytojas rastų kažką sau.
Skirtingų renginių gausa atskleidžia mūsų erdvės lankstumą ir galimybes, todėl naują sezoną pradedame su didžiuliu entuziazmu,“ – sako arenos vadovas Andrius Žiauberis.
Sparčiai šluojami bilietai
Sporto gerbėjai nenumaldomai laukia UTMA organizacijos debiuto Vilniuje. Spalio 18-ąją arena virs kovos menų meka – įvyks BRAVE CF 99 turnyras, organizuojamas bendradarbiaujant su UTMA organizacija ir žymintis dar vieną svarbų etapą „Year of the BRAVE“ istorijoje.
Lietuvos ir visos Europos sirgaliai gali tikėtis įspūdingo kovų vakaro, nes „BRAVE CF 99“ turnyre dalyvaus žvaigždžių komanda iš viso pasaulio ir išskirtiniai regiono talentai, trokštantys pasinaudoti savo šansu po ryškiausiomis šviesomis. Vietos herojai susirungs su žinomais vardais, todėl atmosfera Vilniuje turėtų būti ypač karšta.
Bilietai sparčiai tirpsta į grupės „Bi-2“ koncertą. Lapkričio 20-ąją laukia ypatingas koncertas kartu su simfoniniu orkestru. Tai bus ne tik koncertas, bet ištisas kvapą gniaužiantis pasirodymas su nepakartojama atmosfera ir šou, kurio nevalia praleisti. Neabejojama, kad grupės gerbėjai iššluos visus bilietus į šį koncertą, kaip tą Vilniuje padarė ir prieš vienerius metus.
Lapkričio 28-ąją koncertą Vilniaus arenoje surengs sparčiai kylantis atlikėjas Rokas Yan. Tai bus debiutinis dainininko areninis šou „Miražai“, į kurį bilietai taip pat sparčiai tirpsta. Koncerto organizatorių teigimu, šio koncerto konceptas pradėtas kurti jau prieš kurį laiką, tad laukia intensyvus darbas, realizuojant visas atlikėjo su komanda sukurtas idėjas.
Įspūdingai startavo ir grupės „Kamanių šilelio“ bilietų prekybą. Gerbėjai išankstinius bilietus iššlavė vos per kelias valandas. Sceninis Kamilės Gudmonaitės ir Manto Zemlecko duetas didžiausią savo karjeros koncertą surengs kitų metų kovo 14-ąją.
Šventiniu laikotarpiu – didieji renginiai
Gruodį laukia tikra renginių fiesta, mat arenoje veiksmas vyks kone kas antrą dieną. Vienas ryškiausių – vienintelis ir nepakartojamas Marijono Mikutavičiaus „360“ šou, kuris vyks gruodžio 19-ąją. Pirmąjį žiemos mėnesį arenoje pasirodys ir daugiau lietuviškos muzikos
žvaigždių – Kastytis Kerbedis (gruodžio 13 d.), Gytis Paškevičius (gruodžio 29 d.) bei Mantas Jankavičius (gruodžio 30 d.).
Išskirtinių renginių mėgėjams – įspūdingas Cirko ant vandens „Fantazijų sala“ pasirodymas (gruodžio 4 d.), bei abejingų nepaliekančios „Ledo melodijos“, kuriose šiemet pasirodys ir Europos dailiojo čiuožimo čempionai iš Prancūzijos (gruodžio 11 d.).
2026-aisiais laukia dar didesnis renginių skaičius – Džordanos Butkutės, Ingos Valinskienės, „Dinamikos“ koncertai bei didysis nacionalinės „Eurovizijos“ finalas, kuris šiemet vyks Vilniuje. Visus bilietus platina „Bilietai.lt“.