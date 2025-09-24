Kaunas ruošiasi įspūdingiausiam rudens sezono koncertui: laukiama „OneRepublic“ pasirodymo

Bilietus į „OneRepublic“ koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt
Jau lapkričio 5-ąją šis pasaulinis grupės turas aplankys ir Kauno „Žalgirio“ areną. Skelbiama, kad didžiausia šalies arena bus sausakimša – „OneRepublic“ Lietuvoje turi gausų ir ištikimą gerbėjų būrį.
Panašu, kad po įspūdingiausios renginių vasaros Kaune, kai Kauno Dariaus ir Girėno stadione koncertus surengė Justinas Timberlake‘as, Guns N‘ Roses, Robbie Williamsas ir Post Malone šis šou pretenduoja tapti įspūdingiausiu rudens sezono koncertu.
Kiekviename pasirodyme, taip pat ir Kaune, kartu su grupe pasirodys ir specialus svečias – britų atlikėja Ella Henderson, kurios debiutinis singlas „Ghost“, užkopęs į Jungtinės Karalystės topų viršūnę, buvo sukurtas bendradarbiaujant su „OneRepublic“ lyderiu Ryan Tedder.
Grupę „OneRepublic“ sudaro dainų autorius ir vokalistas Ryan Tedder, gitaristas Zach Filkins ir Drew Brown, klavišininkas Brian Willett, bosistas ir violončelininkas Brent Kutzle bei būgnininkas Eddie Fisher. Savo debiutinį albumą „Dreaming Out Loud“ vaikinai išleido 2007 metais.
Būtent šiame albume buvo ir pasaulinį populiarumą pelnęs hitas „Apologize“, kuris parduotas net 20 milijonų egzempliorių ir pelnė „Grammy“ nominaciją, taip pat pasiekė naujus skaitmeninių pardavimų ir radijo eterio rekordus.
Antrasis grupės albumas, „Waking Up“ (2009) ir jo hitai „All the Right Moves“, „Secrets“ ir „Good Life“ susilaukė ypatingos sėkmės.
2013 metais išleistas trečiasis albumas „Native“ tapo platininiu, o singlas „Counting Stars“ buvo parduotas 41 milijono tiražu.
Ketvirtasis albumas „Oh My My“ pasirodė 2016 metais. Iki šiol „OneRepublic“ „Spotify“ platformoje yra surinkusi daugiau nei 5 milijardus perklausų.
2021 metais grupė išleido albumą „Human“, kurio singlai kartu surinku daugiau nei 2,5 milijardo perklausų: „Someday“, „Run“, „Somebody To Love“, „Wanted“, „Didn’t I“, „Better Days“ ir „Rescue Me“. 2023 metų pabaigoje „OneRepublic“ išleido dainą „Dear Santa“, skirtą šventiniam sezonui.
Tais pačiais metais grupė pristatė naujas dainas „Runaway“ ir „Mirage (for Assassin’s Creed Mirage)“, kurios pakartojo sėkmę po jų didžiulio hito „I Ain’t Worried“, kuris skambėjo filme Top Gun: Maverick.
2024 metų balandį grupė išleido bendrą singlą su David Guetta „I Don’t Wanna Wait“, kuris surinko beveik milijardą perklausų nuo savo pasirodymo. Be to, jie išleido dainą „Nobody (from Kaiju No.8)“, kuri tapo filmo pabaigos garso takeliu populiariame manga tapusiame anime Kaiju No. 8.
Šią vasarą grupė bendradarbiavo su italų elektroninės muzikos grupe „Meduza“ ir vokiečių atlikėja Leony kuriant dainą „Fire“, oficialią 2024 metų UEFA Euro turnyro dainą, kurią jie atliko Berlyne per uždarymo ceremoniją. 2024 metų liepą „OneRepublic“ išleido savo šeštąjį albumą „Artificial Paradise“, kuriame skamba ir naujas singlas „Sink or Swim“
Vienintelis „OneRepublic“ koncertas Lietuvoje įvyks 2025-ųjų metų lapkričio 5 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Koncertą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.
