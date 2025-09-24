Lrytas Premium prenumerata tik
Netikėta žinia: į „Euroviziją“ sugrįžta viena valstybė

2025 m. rugsėjo 24 d. 12:06
Lrytas.lt
Neseniai išplito žinia, nustebinusi ne vieną „Eurovizijos“ gerbėją. Skelbiama, kad į dainų konkursą sugrįžta viena valstybė.
Kaip pranešė eurovisionfun.com, „Eurovizijoje“ ir vėl ketina pasirodyti Moldova.
Kalbas apie ketinimą sugrįžti į konkursą patvirtino Moldovos visuomeninė televizija, kuri išsiuntinėjo kvietimo laiškus atlikėjams ir kūrėjams, norintiems dalyvauti 2026-ųjų „Eurovizijoje“.
Savo laiške atlikėjams „Teleradio-Moldova“ pabrėžė, kad konkursas suteikia unikalią galimybę pristatyti Moldovos atlikėjų talentą, muziką ir kūrybinę energiją Europos auditorijai.
„Kiekvienais metais ši scena suteikia progą Moldovos balsui būti išgirstam milijonų žiūrovų visoje Europoje“, – rašoma pranešime.
Pasitarimas dėl idėjų planavimo įvyks jau 2025 m. rugsėjo 30 d.
Primename, kad 2025-ųjų „Eurovizijoje“, įvykusioje Bazelyje, Moldova nedalyvavo.
Šalis Eurovizijos dainų konkurse iš viso dalyvavo 16 kartų. Debiutavusi 2005 metais, Moldova į finalą pateko 11 kartų.
Iki šiol Moldovos sėkmingiausias rezultatas — trečia vieta, kurią 2017 metais pasiekė grupė SunStroke Project.
