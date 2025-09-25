Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsMuzika

Iš seniai girdėjo „Daddy Was A Milkman“ – naujiena

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:27
Ketvirtadienį oficialiai paskelbta, kad gruodžio 7 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje, įvyks ypatingas atlikėjo „Daddy Was A Milkman“ pasirodymas – koncertas bus kupinas magijos, jaukumo ir šventinės nuotaikos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Visai neseniai grandioziniu koncertu Vilniaus Kalnų parke pažymėjęs savo kūrybos dešimtmetį, atlikėjas pristato specialią akustinę programą. Jos metu klausytojai galės išgirsti gerai pažįstamas dainas naujai – jautriai, intymiai ir ypatingai šventiškai atliekamas kartu su talentingu latvių gitaros virtuozu Gintu Smuikais.
„Šv. Kotrynos bažnyčia, mano manymu, yra viena tinkamiausių erdvių tokio formato pasirodymui – ji kupina ypatingos auros, puikaus apšvietimo ir nuostabios akustikos. Sunku būtų sugalvoti jaukesnę bei labiau šventišką vietą ne tik turo, bet ir visų metų užbaigimui.
Džiaugiuosi, kad šiuo ypatingu, šventiniu laikotarpiu vėl grosiu kartu su savo bičiuliu Gints Smuikais, su kuriuo vasarą surengėme akustinį turą po Lietuvos pajūrį ir Kauną“ – sako Ignas Pociūnas.
Prieš dešimt metų debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje.
Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. „Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.
Paskutiniai „Daddy Was A Milkman“ koncertai praeitais metais, Klaipėdos dramos teatre ir Vilniaus LVSO koncertų salėje tapo tikra sensacija – visi bilietai buvo išpirkti dar daugiau nei prieš mėnesį iki pasirodymų. Šiemet atlikėjas taip pat išleido naująjį albumą „Quite Something“ ir surengė kūrybos dešimtmečiui paminėti skirtą koncertą Vilniaus Kalnų parke. Dar vasarą atlikėjas kartu su Gints Smukais surengė ir tris akustinius šou: Palangoje, Nidoje ir Kaune.
Daddy Was A MilkmanŠv. Kotrynos bažnyčiaKoncertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.