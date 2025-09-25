Kultinė grupė „Fun Lovin' Criminals“: 10 faktų, kurių nežinojote

Susikūrė Niujorke
The „Fun Lovin' Criminals“ susikūrė Niujorke 1993 m., kada būsimi grupės nariai dirbo naktiniame klube „Limelight“. Būsimi muzikantai susipažino su britų kilmės koncertų organizatoriumi Neville Wells, kuris ištarė lemtingą frazę: „Jūs turite kurti muziką kartu!“.
Pavadinimo kilmė
Grupė pavadinimą „Fun Lovin' Criminals“ pasiskolino iš Niujorke vandalizmu užsiėmusios graffiti gaujos, kuri pasirašinėjo būtent tokiu vardu.
Garsiausia daina
„Fun Lovin Criminals“ žymiausia daina yra „Scooby Snacks“, kurioje skamba dialogų ištraukos iš garsiojo Quentino Tarantino kino filmų „Pulp Fiction“ ir „Reservoir Dogs“. Teigiama, kad 37% lėšų už šios dainos autorystę gauna pats režisierius.
Debiuto sėkmė
„Fun Lovin' Criminals“ 1996 m. išleistas debiutinis albumas „Come Find Yourself“ buvo parduotas platininiu tiražu Jungtinėje Karalystėje, įrašas taip pat tapo auksiniu Nyderlanduose.
Bendras turas su „U2“
1998 m. grupė „U2“ surengė pasaulines gastroles „PopMart“, kurios muzikos istorijoje yra įrašytas kaip vienas pirmųjų grandiozinių koncertinių turų. Airių roko legendos koncertus pradėti patikėta buvo amerikiečių grupei „Fun Lovin' Criminals“. „Negaliu patikėti: mes visai neseniai grojome mažuose klubuose, o štai šiandien skrendame privačiu lėktuvu su grupe „U2“ – neįtikėtina!“, – savo sėkmę komentavo muzikantai.
Atidavė pagarbą Barry White'ui
1998 m. grupė išleido Briano „Fast“ Leiser sukurtą dainą „Love Unlimited“, kuria išreiškė pagarbą legendiniam soul muzikos dainininkui Barry White'ui. „Puikus skambesys ir labai funky ritmas. Myliu iki mirties. Ačiū, vaikinai“, – savo autobiografijoje apie šią dainą vėliau rašė muzikos legenda Barry White'as.
Padėjo įrašyti anglų roko grupės „Echo & The Bunnymen“ albumą
„Fun Lovin' Criminals“ padėjo įrašyti kultine laikomos anglų roko grupės „Echo & The Bunnymen“ albumą „What Are You Going To Do With Your Life?“, kuriame atsidūrė net dvi kartu atliktos dainos „Get In The Car“ ir „When It All Blows Over“.
Nusifilmavo alaus reklamoje
Alaus „Miller“ atstovai panoro, kad „Fun Lovin' Criminals“ nusifilmuotų reklamoje, tačiau dėl streiko grupė negalėjo to padaryti Niujorke. Muzikantai rado panašų tiltą į Niujorko, tačiau jis buvo... Australijoje. Užsakovai tarė: „Taip, važiuojame į Sidnėjų, visos išlaidos bus padengtos“. Reklama buvo nufilmuota, joje skamba grupės hitas „Loco“, tačiau ją transliavo vos keliose Europos šalyse, įskaitant Angliją.
Koncertavo radijo stoties „Radiocentras“ apdovanojimuose
2006 m. lietuviška radijo stotis „Radiocentras“ rengė muzikos apdovanojimus, kurių ceremoniją vainikavo „Fun Lovin Criminals“ pasirodymas. Tai buvo pirmasis, tačiau ne vienintelis, grupės vizitas į mūsų šalį – jau lapkričio 2 d. „Fun Lovin' Criminals“ vėl koncertuos Lietuvoje.
15 metų lauktas naujas albumas
Po 15-os metų pertraukos „Fun Lovin' Criminals“ išleido naują studijinį albumą. Albumas „A Matter Of Time“, kuriame yra 10 naujų dainų, buvo išleistas rugpjūčio 29 d. Naujausius kūrinius ir didžiausius hitus kultinė grupė atliks ir pasaulinių gastrolių koncerte Lietuvoje.