Pasaulinio garso žvaigždė Andre Rieu sugrįžta į Lietuvą

Rieu sąskaitoje – daugiau nei 40 milijonų albumų ir kasmet koncertuose apsilankantys beveik 700 000 žiūrovų visame pasaulyje, A. Rieu neabejotinai yra vienas sėkmingiausių gyvo garso atlikėjų – jo koncertai kasmet vyksta sausakimšose arenose nuo Čilės iki Abu Dabio, o kitą vasarą jis savo muziką dovanos ir Lietuvos publikai.
„Lietuva užima ypatingą vietą mano širdyje. Publikos šiluma ir entuziazmas šioje šalyje yra nepakartojami. Negaliu sulaukti, kol sugrįšiu ir vėl galėsiu pasidalinti muzikos džiaugsmu su jumis visais!“ – sako Rieu.
2026-aisiais Kaune žiūrovai galės mėgautis romantiška programa, kurioje skambės operos ir miuziklų muzika, kino kūriniai, nemirtingi šlageriai, tradicinės melodijos ir, žinoma, valsai. André Rieu koncertai užburia ne tik kerinčia muzika, bet ir jo charizma bei humoro pripildytu pasirodymu scenoje. Įspūdingi kostiumai, didinga scenografija ir efektingos šviesos pritraukia įvairaus amžiaus žiūrovus į A. Rieu koncertus.
Olandas savo karjera įrodo, kad galima panaikinti ribą tarp klasikinės ir populiariosios muzikos. Į Lietuvą jis atvyksta kartu su savo įkurtu legendiniu 60-ies muzikantų Johano Štrauso orkestru ir žada koncertą su daugybe staigmenų ir nuoširdžių emocijų. Kaip pats sako: „Emocijos yra visko pagrindas! Jei muzika paliečia mano širdį, žinau, kad ji palies ir jūsų“.
A. Rieu klasikinę muziką pavertė prieinama milijonams žmonių visame pasaulyje ir išpopuliarino valsą – net futbolo stadionuose tūkstančiai žiūrovų yra lingavę pagal Šostakovičiaus melodijas. Jo koncertai yra kvapą gniaužiantis reginys: orkestras ir solistai atvyksta iš šešiolikos skirtingų šalių, André turi savo kostiumų dizainerius ir net keturias keliaujančias scenas. Jis su orkestru taip pat turi asmeninį trenerį, gydytoją bei tris virtuvės šefus.
A. Rieu gimė Mastrichte, Nyderlanduose, muzikantų šeimoje. Jis yra sėkmingiausias pasaulio smuikininkas ir visų laikų daugiausia albumų pardavęs klasikinės muzikos atlikėjas. Jo tėvas dirigavo Limburgo simfoniniam orkestrui, o pats André pradėjo groti smuiku būdamas vos penkerių. 1978 m. jis subūrė savo pirmąjį ansamblį – Mastrichto salono orkestrą, kuris 1987 m. tapo Johano Štrauso orkestru – didžiausiu privačiu orkestru pasaulyje.
A. Rieu turi 22,5 mln. sekėjų socialiniuose tinkluose, o jo „YouTube“ vaizdo įrašai peržiūrėti daugiau nei milijardą kartų. Kaip teigia komentatoriai: „André Rieu muzika yra skirta ne tik vienam vakarui, o visam gyvenimui!“.
Nepartojamas vakaras su Valsų karaliumi – Kauno „Žalgirio“ arenoje 2026 m. birželio 3 d. Bilietai prekyboje jau nuo spalio 1 dienos 10:00 val. ryto.