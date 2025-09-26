Lrytas Premium prenumerata tik
Egidijus Dragūnas-SEL gerbėjus nustebino dar viena naujiena

2025 m. rugsėjo 26 d. 14:58
Lrytas.lt
Visai neseniai Vilnių sudrebino ilgai lauktas dainininko Egidijaus Dragūno-SEL koncertas. Po ketverių metų pertraukos Egidijus Dragūnas su grupe sugrįžo į sostinės sceną ir Kalnų parką pavertė milžiniška muzikos arena po atviru dangumi.
Po koncerto atlikėjas neslėpė emocijų ir labai džiaugėsi, kad jam pavyko nustebinti savo gerbėjus.
Neilgai trukus jis pasidalijo ir netikėta naujiena, kurią slėpė dvejus metus.
Pasirodo, žinomas vyras ėmėsi naujo verslo projekto ir įkūrė internetię platformą, orientuotą į automobilių ir jų dalių pardavimą.
Praėjus kiek laiko, E. Dragūnas pranešė dar vieną naujieną, nudžiuginusią ne vieną gerbėją.
Dainininkas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo trumpa, tačiau intriguojančia žinute.
„SEL 2026 tik vienas koncertas!!!“, – rašė jis.
Šis įrašas užminė mįslę, kad kitais metais galimai įvyks dar vienas jo koncertas.
Visgi daugiau detalių dainininkas neatskleidė, todėl ištikimiausiems gerbėjams teks palaukti, kol bus paviešinta daugiau detalių.
