Egidijus Dragūnas-SEL gerbėjus nustebino dar viena naujiena

Po koncerto atlikėjas neslėpė emocijų ir labai džiaugėsi, kad jam pavyko nustebinti savo gerbėjus.
Neilgai trukus jis pasidalijo ir netikėta naujiena, kurią slėpė dvejus metus.
Pasirodo, žinomas vyras ėmėsi naujo verslo projekto ir įkūrė internetię platformą, orientuotą į automobilių ir jų dalių pardavimą.
Praėjus kiek laiko, E. Dragūnas pranešė dar vieną naujieną, nudžiuginusią ne vieną gerbėją.
Dainininkas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo trumpa, tačiau intriguojančia žinute.
„SEL 2026 tik vienas koncertas!!!“, – rašė jis.
Šis įrašas užminė mįslę, kad kitais metais galimai įvyks dar vienas jo koncertas.
Visgi daugiau detalių dainininkas neatskleidė, todėl ištikimiausiems gerbėjams teks palaukti, kol bus paviešinta daugiau detalių.