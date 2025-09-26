Lrytas Premium prenumerata tik
URM siūlo neįleisti į Lietuvą rusų dainininko Kamazz

2025 m. rugsėjo 26 d. 15:04
Užsienio reikalų ministerija (URM) kreipėsi į Migracijos departamentą, prašydama į Lietuvą neįleisti aneksuotame Kryme ne kartą koncertavusio rusų muzikos atlikėjo Deniso Rozyskulo, dar žinomo slapyvardžiu Kamazz.
„D. Rozyskul (sceninis slapyvardis Kamazz), savo daugkartiniais apsilankymais neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje, bendradarbiaudamas su okupacine Donecko valdžia bei koncertuodamas Rusijos Federacijos neteisėtai aneksuotose Ukrainos teritorijose, sąmoningai neigė Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą bei tokiu būdu netiesiogiai pateisino agresyvius Rusijos Federacijos veiksmus“, – rašoma ministro Kęstučio Budrio pasirašytame teikime.
Jau kitą savaitę Vilniuje numatytas šio atlikėjo koncertas, tad URM nurodo, kad prašymas būtų įvykdytas skubos tvarka.
Į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą jau yra įtraukti tokie Rusijos atlikėjai kaip Filipas Kirkorovas, Khabibas Šaripovas, Nataša Koroliova.
Į šį sąrašą norėta įtraukti ir Rusijoje koncertuojančią ukrainiečių atlikėją Svitlaną Lobodą, tačiau tam 2022 metų pabaigoje URM pripažino neradusi teisinio pagrindo.
