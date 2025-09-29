Dovi Mi pristato naują kūrinį „Aukščiau nei kyla lėktuvai“

Jausminga, energija pulsuojanti daina ir jai sukurtas vaizdo klipas, pasak kūrėjo, pirminėje stadijoje buvo kur kas slogesnės nuotaikos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Būtent ši daina labiau buvo apie trauką, kurios nelabai gali paaiškinti, iš kur ji atsirado, bet žinai, kad negalėsi to pamiršti.
Kai pradėjau rašyti šią dainą, ji buvo šiek tiek liūdnesnė, melancholiškesnė, tačiau padirbėjus studijoje, ji tapo visiškai kitos nuotaikos – linksmesnė, energingesnė – tai ir yra tikroji studijos magija. Dainą įrašėme per porą dienų, labai sklandaus proceso dėka“, – apie kūrinio gimimą pasakoja Dovi Mi.
Daina atspindi dinamišką kūrybinį virsmą – nuo melancholijos iki energijos proveržio. Rezultatas – stiprus emocinis pasakojimas, persmelktas šiuolaikinio skambesio ir užkrečiamo ritmo.
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuris vizualiai perteikia kūrinio emocinį krūvį ir nenuspėjamą traukos jėgą. Klipas išsiskiria estetišku vizualiniu stiliumi, perteikiančiu tiek subtilias emocijas, tiek jausminį intensyvumą.