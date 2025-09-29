Lrytas Premium prenumerata tik
JAV kantri muzikos legenda Dolly Parton dėl sveikatos problemų atšaukia koncertus Las Vegase

2025 m. rugsėjo 29 d. 21:32
JAV kantri muzikos legenda Dolly Parton dėl sveikatos problemų atšaukė planuotus koncertus Las Vegase.
„Kaip daugelis jūsų žino, turiu sveikatos problemų“, – rašė 79-erių atlikėja ir aktorė socialiniuose tinkluose. Išsamiau ji nieko nekomentavo, tačiau atskleidė, kad, patarta savo gydytojų, turi gydytis.
D. Parton saviironiškai pridūrė, jog akivaizdu, kad laikas atlikti „100 tūkst. mylių patikrinimą“ – tačiau tai esą „ne įprasta kelionė pas savo plastikos chirurgą“.
„Visiškai rimtai: dėl to negalėsiu repetuoti ir parengti šou, kurį jūs norite pamatyti“, – rašė atlikėja.
Kantru muzikos žvaigždė gruodį šešis vakarus turėjo koncertuoti „Caesars Palace“ Las Vegase. Visi bilietai į pasirodymus jau buvo išparduoti. D. Parton svarsto, kad šie koncertai galės įvykti 2026 m. rugsėjį.
D. Parton negalvoja apie karjeros pabaigą. „Nesijaudinkite, kad aš pasitrauksiu iš šio verslo, nes Dievas dar nepasakė, kad turiu liautis“, – rašė atlikėja savo gerbėjams.
