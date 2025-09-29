Reperis Lancey Foux atvyksta į Lietuvą

Oficiali bilietų prekyba – nuo spalio 3 d. 12 valandos.
Londono rytinėje dalyje užaugęs atlikėjas ir kultūrinis vizionierius garsėja savo žanrus laužančiu skambesiu, jungiančiu hiphopą, trepą ir eksperimentinę muziką. Savo karjerą jis pradėjo prieš dešimtmetį „YouTube“ platformoje, repuodamas savo miegamajame ir išleidęs debiutinį albumą „Pink“. 2019-aisiais jis kaip viesulas įsiveržė į tarptautinę sceną su albumu „Friend or Foux“, kuriame pirmą kartą nuskambėjo tokie kūriniai kaip „INDIA“, „DREAM“ ir „GHETTO YOUT“.
Jo kolaboracijų ratas platus – nuo reperių Kanye Westo, Skepta, Lil Yachty, atlikėjo Bakar ir kitų. Kasmet augantis ištikimų gerbėjų būrys dar labiau sustiprino jo vietą tiek muzikoje, tiek madoje – Lancey Foux ne kartą buvo modeliu žymių prekės ženklų kolekcijų pristatymuose („Diesel“, „Rains“, Naomi Campbell, „Jordan“).
Lancey galima vadinti naujosios repo bangos Jungtinėje Karalystėje kūrėju – jis padėjo gimti naujam, alternatyviam repo skambesiui. Jo milžiniškos sėkmės sulaukęs hitas „Lancey or Lancey“ tapo kultūriniu fenomenu, pademonstravęs unikalią reperio charizmą ir energiją.
Žinomas dėl kūrybinių ribų trynimo, Lancey ir toliau traukia auditorijas savo novatoriška kūryba ir bebaimiu stiliumi – ji neabejotinai yra vienas įdomiausių savo kartos talentų.
Scenoje Lancey atiduoda visą savo energiją, žavi vizualiais pasirodymais ir nenuspėjama atmosfera. Vilniuje laukti galima tiek garsiausių hitų, tiek naujų kūrinių, o kartu – ypatingos Lancey charizmos, dėl kurios jo koncertai tampa ypatinga patirtimi.
Lancey Foux Vilniuje – jau vasario 11 dieną „Kablyje“. Oficilai bilietų prekyba nuo spalio 3 d. 12 valandos.
„Spotify“ išankstinė bilietų prekyba – nuo spalio 2 d. 12 val. Informaciją apie išankstinę prekybą rasite atlikėjo oficialiame puslapyje.