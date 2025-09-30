Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsMuzika

Vienintelis SEL koncertas 2026 metais: Egidijus Dragūnas švenčia 50-metį

2025 m. rugsėjo 30 d. 14:41
Gruodžio 12 d. Kauno „Žalgirio“ arena virs 360 laipsnių scena – vienintelis SEL koncertas 2026 metais. Egidijus Dragūnas švęs savo 50-metį, o jūs būsite šios nakties dalis.
Daugiau nuotraukų (4)
„Negalėjau patikėti, kaip greitai bėga laikas. Šiek tiek graudu, bet per 50 metų tiek daug išmokau. Ir viską, ką nešioju širdyje, pasistengsiu parodyti šį vakarą. Nuoširdžiai lauksiu visų, kurie buvo su manimi per visus šiuos ilgus metus. Pažadu – tai bus vienas įspūdingiausių koncertų Lietuvos istorijoje“, – sako Egidijus.
Tris dešimtmečius SEL dainos lydėjo tūkstančius žmonių – nuo jaunystės iki šiandienos. Kauno „Žalgirio“ arena virs scena, kur muzika taps reiškiniu, epocha, kultūros dalimi. Kiekvienas klausytojas taps šios istorijos liudininku.
„Viską, ką sukūriau ir ką nešioju širdyje, padovanosiu jums. Tai ne tik šventė – tai padėka, prisiminimas ir mūsų visų kelionė kartu“, – sako Egidijus.
Vienintelis SEL koncertas 2026 metais – vakaras, kuris taps istorija.
Egidijus Dragūnas-SelasKoncertasŽalgirio arena

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.