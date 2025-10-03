​Iš garsaus britų atlikėjo – neeilinis dėmesys Lietuvai: į vaizdo klipą įtraukė ir Radžį

Šių metų rugsėjį, įkalbintas ABOVEGROUND, Artemas tiesiai iš naujo albumo įrašų Los Andžele atskrido į Vilnių filmuotis naujausiame savo vaizdo klipe.
Filmavimo darbai vyko netikėtose, britų žvaigždei neįprastose vietose – Muay Thai klube prie Kalvarijų turgaus, motelyje Šeškinėje bei Gariūnų turguje.
Tiesa, internautų dėmesį patraukė ne tik atpažįstamos vietos, bet ir mūsų šalyje puikiai žinomas žmogus. Viename kadre, kuriame matyti sportuojantys žmonės, staiga salėje kabančiame ekrane pasirodo Radžio veidas.
Nors nėra aišku, kodėl buvo pasirinkta įterpti šio dainininko veidą, galima numanyti, kad tokį sprendimą galėjo pasiūlyti lietuvių režisierius.
„Tai jau trečias mano bendras projektas su Artemu. Apie idėją filmuoti Lietuvoje kalbėjome daugiau nei pusmetį, o ją įgyvendinti nusprendėme spontaniškai, paskutinę minutę. Kūrybine prasme estetika ir klipo nuotaika buvo aiški nuo pat pradžių.
Rytų Europos stilistika man nesvetima, tačiau daugiausia pastangų pareikalavo įtikinti įrašų studijas, kad verta filmuotis būtent Lietuvoje. Rezultatai pranoko lūkesčius – visi patenkinti. Tikiu, kad dar šiais metais sugrįšime čia nufilmuoti dar vieno klipo“, – apie darbą su Artemu pasakojo režisierius ABOVEGROUND.
Klipe atsiskleidžia lietuviams atpažįstamas, ne atvirukuose rodomas, o tikras ir artimas Vilnius, kuris užsienio auditorijai tampa egzotiška, dar nematyta veiksmo vieta. Pagrindine klipo žvaigžde tapo iš Londono atvykusi striptizo šokėja Dolly Rotten.
Su ja režisierius susipažino visiškai netikėtai – Londono prekybos centre, tačiau šis susitikimas tapo įkvėpimu ir nulėmė jos vaidmenį klipe.
Muzikinį klipą prodiusavo lietuvių gamybos įmonė „Con Artist“, bendradarbiaudama su Artemo įrašų kompanija iš Los Andželo „10k Projects“. Pats Artemas neslepia, kad tikisi ir ateityje įgyvendinti daugiau vizualinių projektų Lietuvoje.
Pamatykite vaizdo klipą čia:
