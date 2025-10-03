„Žemaitukai“ gerbėjams pristato netikėtą naujieną: „Sugalvojome padaryti ir atvirkštinį variantą“

Vyriškai perteiktas skausmas per muziką
Orams niūrėjant, vakarams ilgėjant, dažnai užsidarome savo mintyse, „pasikapstome“ skauduliuose. „Žemaitukai“ sako, kad jausmai būna įvairūs ir kartais kūne pulsuoja ne tik meilė.
„Nekalbu apie mano meilę, su šeima viskas gerai, nesiskiriame ir nesipykstam. Bet kartais užvaldo toks jausmas, kad reikia sukurti kažką ne tik apie meilę, bet ir apie skausmą. Kažkada tai jau teko daryti su daina „Man jau visko per daug“, kurią išleidome su Adrina. Rodos, „Žemaitukai“ – balius, linksma, bet sugalvojome padaryti ir atvirkštinį variantą. Kartais juk visiems labai labai skauda. Ne tik moterims, bet ir vyrams“, – pasakoja Linas Vaitkevičius.
Linas ir Ovidijus sako, kad nauja daina kiek panaši į žaibiškai išpopuliarėjusį kūrinį „Man jau visko per daug“ – su geru ritmu, su persmelkta nostalgija, su vyriškai perteiktu skausmu per muziką.
Kiekvienas klausytojas dainoje ras savo jausmą – juk visiems skauda, visi pykstasi, o nauja daina būtent ir atspindi šią žinutę.
Vyrai atvirauja, kad dainą daug kas pavadins „nežemaitukiška“, tačiau kūrinys energetiškai labai stiprus ir patiems atlikėjams labai svarbus, todėl tiki, kad palies ir klausytojų širdis.
„Kai būna blogai – ne visi apie tai šneka. O štai mes norime apie tai kalbėti“, – sako duetas.
Padebesiuose gimusiai dainai – vaizdo klipas virš miesto stogų
Naujas kūrinys, kaip sako Linas Vaitkevičius gimė tradicinėje vietoje – lėktuve.
„Kai nėra interneto, gal atsiveria kitos čakros. Tad daina gimė netoli debesų, grįžtant iš kelionės. Daug dainų gimsta būtent šioje vietoje“, – atvirauja L. Vaitkevičius.
Daina apie skausmą ir meilę, todėl „Žemaitukai“ sako ilgai svarstę koks vaizdo klipas jai būtų tinkamiausias.
„Paprastas klipas, bet su nuostabia vieta ant Klaipėdos „Amberton“ viešbučio stogo, kur atsiveria nuostabi panorama. Užfiksuota emocija, o ne efektai, kas mums buvo svarbiausia“, – atvirauja Linas ir Ovidijus.