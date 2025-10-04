Kauno „Žalgirio“ areną drebino „The Offspring“: tai – pirmas grupės pasirodymas Lietuvoje

Grupė į Kauną atvyko su savo naujausiu pasauliniu turu „The Offspring: Supercharged Worldwide in ’25“, kuris žada tikrą energijos ir roko klasikos užtaisą. Scenoje skamba tiek naujausi kūriniai, tiek nesenstantys hitai – nuo „Pretty Fly (For a White Guy)“ iki „The Kids Aren’t Alright“, nuo „Why Don’t You Get a Job?“ iki „Self Esteem“.
Tai – daugiau nei koncertas. Tai – šventė visiems, kurie užaugo su jų muzika ir vis dar gyvena roko ritmu.
„The Offspring“ susikūrė dar 1984 metais Garden Grove mieste, Kalifornijoje. Per daugiau nei keturis dešimtmečius grupė išleido dešimt studijinių albumų, o jų muzika parduota daugiau nei 40 milijonų kopijų visame pasaulyje. Pasaulinę šlovę „The Offspring“ pelnė po albumo „Smash“ (1994) pasirodymo – šis tapo perkamiausiu nepriklausomos leidybos albumu muzikos istorijoje, parduotu daugiau nei 11 milijonų egzempliorių.
Po šio proveržio sekė sėkmingi albumai „Ixnay on the Hombre“ ir ypač „Americana“, kuris 1998-aisiais pavertė grupę tikromis roko ikonoms. Jų kūriniai skambėjo MTV, užkariavo radijo topus ir įkvėpė naują rokerių kartą.
Šiuo metu grupę sudaro vokalistas ir gitaristas Dexteris Hollandas, gitaristas Noodles, bosistas Toddas Morse, būgnininkas Brandonas Pertzbornas ir multiinstrumentalistas Jonas Nimoy.