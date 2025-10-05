Lrytas Premium prenumerata tik
Kandi prezidentui G. Nausėdai sukurta aktorės daina sprogdina internetą: „Į dešimtuką“

2025 m. spalio 5 d. 15:16
Lrytas.lt
Aktorė Kristina Skokova savaitgalį socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą – menininkė pristatė naują, ironišką, bet užkrečiančiu ritmu pasižymintį muzikinį kūrinį apie prezidentą Gitaną Nausėdą.
Savo „Facebook“ paskyroje K. Skokova paviešino dainą „Heavy Crown Gėda“, kuri, vos pasirodžiusi, ėmė sparčiai plisti socialiniuose tinkluose.
Kūrinys akimirksniu sulaukė begalės patiktukų ir komentarų – nuo pagyrų iki juokelių.
„Ne Šventinis Bankuchenas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu bendras kūrinys – šedevras. Heavy Crown Gėda. P. S. Pasileidus garsiai – labai entuziastingai tvarkosi namai“, – prie vaizdo įrašo rašė K. Skokova.
Internautai iškart reagavo entuziastingai. Komentarų skiltyje netrūko komplimentų ir pašmaikštavimų.
„Labai, labai gerai!“, „Pirmadienį visa Prezidentūra judės šiuo ritmu!“, „Topų topas. Šaunuoliai!“, „Hitas, ne kitaip“, „Įsimesiu į mėgstamukų segtuvėlį, mašinoj klausysiu kasdien!“, „Į dešimtuką“, – rašė internautai.
 
