Liūdna žinia Robbie Williamso gerbėjams: atšauktas britų popmuzikos žvaigždės koncertas

2025 m. spalio 5 d. 23:40
Atšauktas britų popmuzikos žvaigždės Robbie Williamso koncertas, turėjęs įvykti spalio 7 d. Stambule.
Šeštadienį R. Williamsas savo „Instagram“ paskyroje parašė, kad jo pasirodymas „viešojo saugumo sumetimais“ buvo atšauktas miesto administracijos sprendimu.
Vokietijos naujienų žurnalas „Der Spiegel“ pranešė, kad prieš koncertą socialiniuose tinkluose vyko protestai.
„Kelias dienas Turkijos socialiniuose tinkluose raginama atšaukti koncertą, prie to prisideda ir už Palestiną kovojančios organizacijos, R.Williamsas vadinamas „sionistu“, – rašoma straipsnyje.
Robbie Williamsas du kartus koncertavo Izraelyje
R.Williamsas yra vedęs žydų kilmės amerikiečių aktorę Aydą Field, turi su ja vaikų. Pasak leidinio, jis koncertavo Izraelyje 2015 ir 2023 metais.
2023 m. birželį vykusiame koncerte R.Williamsas sakė, kad jis ir jo žmona vaikus auklėja laikydamiesi žydų tradicijų.
Iki šiol R.Williamsas nėra viešai komentavęs 2023 m. spalio 7 d. teroristinio išpuolio prieš Izraelį ar Izraelio atsako Gazos Ruože.
„Instagram“ istorijoje R. Williamsas parašė, kad šis sprendimas „ne mūsų valioje“. Jis pabrėžė, kad gerbėjų saugumas jam svarbiausias. Taip pat pridūrė, jog labai laukė pasirodymo Stambule, ypač dėl to, kad jo žmonos šeima turi ryšių su Turkija – jos tėvas kilęs iš šios šalies.
