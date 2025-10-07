Atlikėja Raminta Blažytė naujoje dainoje „Strigęs“ kviečia panagrinėti santykius

Tvirtai dviejų širdžių draugystei galioja nenuginčijama taisyklė – kalbėti atvirai ir be užuolankų. Kartais vienas kitam nuoširdžiai žadame pačią gražiausią gyvenimo kelionę, tačiau neretai viskas ima krypti nenumatyta linkme. Jeigu klausytume psichologų, sėstume ir kalbėtume. Bet žmogiški išgyvenimai, – užsispyrimas, baimės, chaosas buityje ir mintyse, – neleidžia aiškiai išdėlioti minčių savo antrajai pusei.
Ši daina skirta visiems, kuriems pritrūksta laiko panagrinėti santykius. O juk tai – svarbi gyvenimo dalis, daranti įtaką pilnatvei, buities jaukumui.
„Kartu sukurti dainos mane pakvietė atlikėjas ir prodiuseris Nikita Vaitkevičius-Atikin. Sutikau nedvejodama, nes jo paties kūriniai įrašyti įdedant daug pastangų. Man labai įsiminė kūrybinis procesas, kadangi kone po kiekvienos sudėtos minties duodavome „penkis“, – nusijuokė Raminta. – Be galo smagi pažintis nuo pat pirmųjų minučių. Mes gi negalėjome pradėti įrašų kokią valandą gerai neišsikalbėję. Tad rašant tekstą jau mynėme ant asmeninių nuoskaudų ir jausmų. Tikiuosi, kad dainos tekstas palies ir klausytojus“.
Dainai „Strigęs“ nuspręsta filmuoti vadinamą vieno kadro vaizdo klipą, deja, kadrų teko prigaminti daugiau – į filmavimą brovėsi uodai, o smagus kolektyvas užtikrino juoko ir idėjų pertraukėles.
„Plačioje pievoje stebėjome saulėlydį, degėme žvakes ir vaikėme uodus. Mūsų tikslas – nufilmuoti viską, kol saulė nusileis. Taigi, turėjome vos 1,5 val. Esu be galo dėkinga klipe idėjas ir nuotaiką kuravusiam Atikinui, puikiausiam videografui Max Vil, kuris per neįtikėtinai trumpą laiką sugebėjo prikepti užtektinai kadrų. O dar vienas atskiras „ačiū“– dizainerei Karinai Paninai. Ji, kaip ir aš yra gimusi ir augusi Elektrėnuose. Bet susipažinome šių metų „Eurovizijos“ užkulisiuose, kur aš dirbau žurnaliste, o ji puošė atstovus Lietuvai, grupę „Katarsis“. Kadangi ji turi kalnus beprotiškų idėjų, kurios labai įkvepia, pakviečiau prisijungti prie klipo“, – kalbėjo Raminta.