Ketvirtadienį sostinėje – garsaus Australijos muzikanto Cheto Fakerio pasirodymas

Cheto Fakerio koncertas Vilniuje – vienas iš vos dvylikos pasirodymų Europos ture ir vienintelis Baltijos šalyse. Jam tai bus pirmas toks kartas Lietuvoje. Jo koncertai reti ir preciziški, dažniausiai žymintys naują kūrybos posūkį.
Karjerą pradėjęs kaip Chetas Fakeris, jis išleido debiutinį albumą „Built on Glass“ – kūrinį, atnešusį sausakimšus koncertus, elektroninio soulo bangą visame pasaulyje ir kardinaliai pakeitusi atlikėjo gyvenimą. Muzikos kritikai pabrėžia, kad „Built on Glass“ išskirtinai suderino komercinę sėkmę ir išskirtinę Cheto Fakerio meninę viziją.
Pajutęs, kad Cheto Fakerio persona jį riboja, Nickas Murphy laikinai atsisakė šio sceninio vardo ir ėmė kurti tik tikruoju savo vardu. Šiandien artistas vėl prisistato kaip Chetas Fakeris, tačiau, kad ir kuriuo vardu jis leisdavo naują muziką ir pasirodydavo – šlovė ir sėkmė jo niekada neaplenkė.
„Vienas sėkmingiausių Australijos muzikos eksporto vardų. Mąslus ir išmintingas. Chetas Fakeris yra tikras menininkas šiame influencerių amžiuje“, – teigia „Rolling Stone“. Net septynių Australijos muzikos apdovanojimų „ARIA“ statulėlių laimėtojas sužavėjo pasaulį savo kūriniais „No Diggity“, „Talk Is Cheap“ ir daugybe kitų.
„Su Cheto Fakerio komanda dėl jo viešnagės Vilniuje derėjomės nuo pat agentūros pradžios, dar 2014 metais. Žinau, kad per šį laiką surengti Cheto Fakerio koncertą Vilniuje bandė ne vienas koncertų organizatorius. Šis pasirodymas Vilniuje – didelis pasiekimas mūsų agentūrai ir visai industrijai.
Džiugu, kad vis daugiau muzikantų iš viso pasaulio atranda Vilnių ir muzikos sceną čia. Labai kviečiu ir rekomenduoju atrasti šį muzikos kūrėją“, – sako muzikos agentūros „8 Days A Week“ partneris Martynas Butkevičius.
Ketvirtadienio koncerte skambės įspūdingas Cheto Fakerio muzikos katalogas, kurio kūriniai šiandien turi dešimtis ar net šimtus milijonų perklausų. Chetas Fakeris neseniai išleido du naujus, itin atvirus singlus – „Far Side of the Moon“ ir „Inefficient Love“, kuriuos muzikos kritikai sutiko labai palankiai. Gerbėjai iš viso pasaulio su nekantrumu laukia pilnametražio Cheto Fakerio albumo, apie kurį pats atlikėjas kol kas nieko neatskleidžia.
Cheto Fakerio pasirodymą sostinėje pradės stiprus lietuviškas palaikymas – Brokenchord ir jo muzikos selekcija. Tai prodiuserio Ernesto Kaušylo lydimas eksperimentinio roko trio, jungiantis krautroką, elektroniką ir gitaros skambesius. Brokenchord sukūrė remiksus tokioms grupėms kaip „Radiohead“ ir „The Twilight Sad“. Šįkart Ernestas linguos už pulto.
„DJ set’uose visada nuskaitau esamą erdvės atmosferą. Grodamas muziką, visko iš anksto nesuplanuoju, kita vertus, tai ir nėra atsitiktinis procesas. Man artimas Cheto Fakerio įvairialypiškumas – derinti elektroniką su gyvu skambesiu. Tą patį galima išgirsti ir mano grojamoje muzikoje“, – sako Brokenchord.
Australas Chetas Fakeris įkvėpė ne vieną naujos kartos muzikantą ieškoti autentiškumo ir intymumo. Jo kūryba įgarsino ne vieną gyvenimo etapą. Koncertavęs ikoniškiausiose vietose visame pasaulyje, šiandien Chetas Fakeris yra vienas geidžiamiausių Australijos muzikantų. Jis kiekvieną dieną atranda save iš naujo per kūrybą, kurią dovanoja pasauliui. Proga jį gyvai pamatyti Lietuvoje gali būti pirmas ir paskutinis kartas.
Video: Chet Faker – Gold:
Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje taip pat gros „shame“, „Unknown Mortal Orchestra“ ir „Deki Alem“.
