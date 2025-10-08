Paslaptingasis grupės „Kalush Orchestra“ narys Carpetman surengs koncertą Lietuvoje

Šis ypatingas vakaras vyks legendiniame sostinės klube KABLYS, kur klausytojų laukia energingas ir vizualiai įspūdingas susitikimas su paslaptinguoju Carpetman. Bilietai prekyboje – nuo šio penktadienio 12 val. ryto.
Carpetman – tai atlikėjo iš Ukrainos sceninis vardas, plačiai žinomo kaip KylymMen. Jis išgarsėjo kaip „Eurovizijos 2022“ nugalėtojos grupės „Kalush Orchestra“ narys. Po pasaulinės sėkmės su grupe jis pradėjo solo karjerą, greitai pelnė pripažinimą ir subūrė lojalių klausytojų ratą visame pasaulyje.
Jo muzika – tai unikalus elektronikos, house, alternatyvos ir bliuzo derinys, kupinas emocijų ir energijos. Carpetman garsėja gebėjimu jungti skirtingus stilius ir kurti originalų garsą, kuris nepalieka abejingų. Jo kūriniai, tokie kaip „Shades Of Gray“, „You Will Never Know It“ ir „Endless Fight“, rodo jo gebėjimą kurti unikalų, emocingą skambesį.
40 mln. perklausų „Spotify“ ir „Apple Music“ – Carpetman jau pelnė vietą tarp įdomiausių naujos kartos kūrėjų. Po išparduotų koncertų Paryžiuje, Londone, Amsterdame, Berlyne jis tęsia savo kelią su pirmuoju koncertiniu turu po Europą, o Vilnius taps viena iš jo ypatingų stotelių.
Nepraleiskite progos pamatyti šį unikalų pasirodymą ir patirti Carpetman muzikos pasaulį iš arti! Vienintelis atlikėjo koncertas Lietuvoje – gruodžio 1 d. Vilniuje, klube KABLYS. Bilietai prekyboje – nuo šio spalio 10 d. (penktadienio), 12 val. ryto.
Carpetman – You Will Never Know it: