Populiarusis „Eurovizijos“ duetas Abor & Tynna: 10 faktų, kurių apie juos nežinojote

Bilietais į Abor & Tynna koncertą prekiauja bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“. Kol gerbėjai laukia šio koncerto, supažindiname su mažai žinomais faktais apie Abor & Tynna.
Jie yra brolis ir sesuo
Nuo tada, kai duetas buvo atrinktas dalyvauti „Eurovizijos“ konkurse, kuriame gynė Vokietijos garbę, kilo nemažai klausimų: ar jie draugai, ar tik kolegos iš muzikos industrijos? Tačiau netrukus paaiškėjo, kad Abor bei Tynna yra brolis ir sesuo.
Jie yra iš Austrijos
Nors „Eurovizijos“ konkurse jie atstovavo Vokietijai, Abor ir Tynna yra gimę Austrijos sostinėje Vienoje, kur ir užaugo.
Jie turi vengriškas šaknis
Abor ir Tynna gimė vengrų šeimoje, gyvenančioje Austrijoje. Abu tėvai yra glaudžiai susiję su muzika.
Jų tėvas – violončelininkas
Brolių ir seserų tėvas Csaba Bornemisza visą gyvenimą paskyrė muzikai ir profesionaliai koncertavo Vienos filharmonijos orkestre, grojo Vienos valstybinėje operoje. Filharmonijos nariu jis yra nuo 1993 m.
Abor ir Tynna – tai sceniniai vardai
Brolis ir sesuo yra vadinami Abor ir Tynna, tačiau jų tikrieji vardai yra vengriški: Attila ir Tünde Bornemisza.
Jie mokėsi klasikinės muzikos
Sekdami tėvo pėdomis, brolis ir sesuo nuo mažens mokėsi klasikinės muzikos, grojo klasikiniais instrumentais. Abor groja violončele, kaip ir jo tėvas, o Tynna groja fleita.
Dainą Eurovizijai išrinko Stefan Raab
Dainą „Baller“ atlikti Eurovizijos konkurse duetui patarė garsus Vokietijos pramogų pasaulio atstovas, televizijos laidų vedėjas, prodiuseris ir verslininkas Stefanas Raabas. Nacionalinėje Vokietijos atrankoje į „Euroviziją“ Abor & Tynna dalyvavo su savo pačių sukurta daina „Babylon“. Vėliau duetas pasirinko dainą „Baller“, nes taip patarė Stefanas Raabas, trumpą kūrinio ištrauką atradęs dueto „Instagram“ profilyje. Stefanas Raabas taip pat yra globojęs vokiečių dainininkę Leną, kuri „Euroviziją“ laimėjo 2010 m.
151 taškas
Tiek taškų Eurovizijos konkurse gavo garsioji Abor & Tynna daina „Baller“: žiūrovai skyrė 74 (11 vieta), o šalių komisijos – 77 balus (13 vieta). Lietuvos komisija jai skyrė 6 balus, o mūsų šalies žiūrovai – 8 balus.
15-oji vieta
Tokią vietą galutinėje Eurovizijos konkurso lentelėje užėmė Vokietija ir jai atstovavusi Abor & Tynna daina „Baller“, vienu laipteliu aplenkusi 16-oje vietoje likusią grupės „Katarsis“ dainą „Tavo akys“.
Daina „Baller“ tapo 2025-ųjų vasaros hitu
Abor & Tynna daina „Baller“ sulaukė ypač didelės sėkmės Europos šalių topuose ir tapo tikru 2025-ųjų vasaros hitu. Itin aukštas pozicijas daina pasiekė Vokietijoje, Austrijoje, taip pat labai gerus rezultatus Lietuvoje, Latvijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje ir Lenkijoje. Šį kūrinį ir dainas iš debiutinio albumo duetas pristato pirmosiose gastrolėse, kurių metu užsuks koncertuoti ir į Lietuvą.
Abor & Tynna – „Baller“: