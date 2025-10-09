Iš Jessicos Shy – stulbinanti žinia: bilietai į koncertą Vingio parke ištirpo akimirksniu

„Oficialu: Jessica Shy išpardavė visus bilietus į Vilniaus Vingio parko koncertą vos per vieną parą“, – skelbia bilietų platinimo platforma bilietai.lt.
Į šią žinią sureagavo ir pati atlikėja. Trumpučiu įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
„Nuoširdžiai negaliu suvokti. Ačiū jums už pasitikėjimą“, – brūkštelėjo ji.
Primename, kad po itin įspūdingų ir sėkmingų kūrybinių metų, rekordinio populiariumo atlikėja Jessica Shy žengė dar vieną įspūdingą žingsnį: jau rugpjūčio 29 d. Vilniaus Vingio parke ji surengs didžiausią savo karjeros koncertą po atviru dangumi.
Skelbiama, kad tai bus ambicingiausias ir daugiausiai pasiruošimo pareikalausiantis atlikėjos koncertas.
„Pastaruoju metu vis girdžiu pasmalsavimų, kodėl dar nerengiame koncerto Vingio parke. Nenorėjau to daryti per anksti – turėjome jam subręsti, užaugti, suburti klausytojų jūrą ir tik tuomet drąsiai žengti ten. Pagaliau jaučiu, jog tam atėjo laikas.
Manau, kad neišvengiamai tai bus daugiausia iššūkių pareikalausiantis renginys, kokį esame kada nors ruošę, bet kartu – absoliutus istorinis įvykis mums patiems, kurį įsirašysime į savo gyvenimus kaip akimirką, dėl kurios beprotiškai didžiuosimės. Nežinia, ar dar kada bus toks pats“ – yra sakiusi atlikėja.