Po žinios apie iššluotus koncerto Vingio parke bilietus Jessica Shy kreipėsi į gerbėjus: „Noriu pasakyti jums“

„Oficialu: Jessica Shy išpardavė visus bilietus į Vilniaus Vingio parko koncertą vos per vieną parą“, – skelbia bilietų platinimo platforma bilietai.lt.
Į šią žinią sureagavo ir pati atlikėja. Trumpučiu įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
„Noriu pasakyti jums didžiulį, didžiulį ačiū dėl to, kas įvyko per šiandien. Aš to absoliučiai nesitikėjau, esu tokiam lengvam šoke ir jaučiu milžinišką dėkingumą ir laimę, ir džiaugsmą, bet tuo pačiu kažkokį nerimą ir baimę dėl to, kas čia įvyko.
Mes jau padarėm kažkokį, man rodos, gan istorinį įvykį ir oficiali bilietų prekyba net nestartavo. Ir žmonės man rašo, ar dar bus antras koncertas, ar dar bus galima įsigyti bilietų ir aš net nelabai žinau, ką atsakyti į tai, ką daryti ir kaip čia jaustis.
Esu absoliučiai abstulbusi , per daug emocijų. Ačiū jums visiems“, – „Instagram“ istorijose į gerbėjus kreipėsi atlikėja.
Primename, kad po itin įspūdingų ir sėkmingų kūrybinių metų, rekordinio populiariumo atlikėja Jessica Shy žengė dar vieną įspūdingą žingsnį: jau rugpjūčio 29 d. Vilniaus Vingio parke ji surengs didžiausią savo karjeros koncertą po atviru dangumi.
Skelbiama, kad tai bus ambicingiausias ir daugiausiai pasiruošimo pareikalausiantis atlikėjos renginys.
„Pastaruoju metu vis girdžiu pasmalsavimų, kodėl dar nerengiame koncerto Vingio parke. Nenorėjau to daryti per anksti – turėjome jam subręsti, užaugti, suburti klausytojų jūrą ir tik tuomet drąsiai žengti ten. Pagaliau jaučiu, jog tam atėjo laikas.
Manau, kad neišvengiamai tai bus daugiausia iššūkių pareikalausiantis renginys, kokį esame kada nors ruošę, bet kartu – absoliutus istorinis įvykis mums patiems, kurį įsirašysime į savo gyvenimus kaip akimirką, dėl kurios beprotiškai didžiuosimės. Nežinia, ar dar kada bus toks pats“, – yra sakiusi atlikėja.