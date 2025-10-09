Vilniuje pasirodė garsus australų dainininkas Chetas Fakeris: šis vakaras jam – ypatingas

Atlikėjo gerbėjams Lietuvoje nusišypsojo sėkmė, nes tai – vienas iš vos dvylikos pasirodymų Europos ture ir vienintelis Baltijos šalyse. Beje, atlikėjui tai pirmas toks kartas Lietuvoje.
Įdomu tai, kad būtent nuo Vilniaus C. Fakeris pradėjo savo turą po Europą, kurio didžioji dalis koncertų jau pažymėta „soldout“ ženklu.
Iš tiesų, jo koncertai gana reti, tačiau labai preciziški, dažniausiai žymintys naują kūrybos posūkį.
Taip nutiko ir šįkart. Šimtams gerbėjų koncertų salėje „Compensa“ C. Fakeris pristatė pirmuosius kūrinius iš savo naujo ir itin nuoširdaus albumo, prie kurio jis šiuo metu dirba.
Koncerto metu nuskambėjo pačios naujausios C. Fakerio dainos – „Inefficient Love“ ir „Far Side of the Moon“, kurios taps būsimo albumo dalimi.
Regis, gyvas šių kūrinių skambesys užbūrė visą publiką. Koncerto metu gerbėjai buvo panirę į elektroninio soulo skambesį, kuriame susipynė jautrus vokalas ir minimalistiniai akordai.
Žinoma, C. Fakeris nenuvylė ir tų gerbėjų, kurie juo žavisi dar nuo praėjusio dešimtmečio. Salę užliejo ne vieno žinomo hito, turinčio dešimtis ar net šimtus milijonų perklausų, skambesys.
Dainininko balsas ne vienam sužadino prisiminimus ir leido dar kartą išgyventi jausmus, kurie kadaise įstrigo širdyje klausantis jo ankstyvos kūrybos.
Tarp šių kūrinių buvo dainos „No Diggity“, „Drop The Game“, „Talk Is Cheap“ ir „Gold“, kurios, galima sakyti, C. Fakeriui padėjo užsitikrinti pasaulinę šlovę.
Savo muzikinę karjerą C. Fakeris pradėjo maždaug 2011 m., kuomet išleido albumą „Thinking in Textures“, kuriame puikuojasi ir daugelio gerbėjų pamėgta daina „I’m Into You“.
Kiek vėliau, 2014 m., jis išleido dar vieną itin sėkmingą debiutinį albumą „Built on Glass“, kuris jam atnešė ne tik sausakimšus koncertus, bet ir kardinaliai pakeitė atlikėjo gyvenimą.
Nors dabar atlikėjas prisistato kaip Chetas Fakeris, ne visi žino, kad tikrasis jo vardas yra Nicholas Murphy.
Iš tikrųjų, vardas „Chet Faker“ gimė iš noro pagerbti garsų amerikiečių džiazo trimitininką ir vokalistą Chetą Bakerį.
N. Murphy šį pseudonimą pasirinko norėdamas įprasminti jausmus, kuriuos jam sukėlė džiazo legendos kūryba. Tai buvo didžiulis susižavėjimas.
Visgi po kurio laiko muzikantas pajuto, kad šis sceninis vardas jį riboja, todėl kurį laiką kūrė prisistatymas savo tikruoju vardu.
Dabar atlikėjas ir vėl prisistato kaip Chetas Fakeris ir, panašu, kad bet kokiu atveju jo neaplenkia sėkmė.
Koncertą suorganizavusi muzikos agentūra „8 Days A Week“ tikino, kad su C. Fakeriu dėl apsilankymo Lietuvoje tarėsi kone dešimtmetį. Ir jiems pavyko. Tai didžiulis pasiekimas ne tik jiems, bet ir visai Lietuvai.
Atlikėjo pasirodymą sostinėje pradėjo stiprus lietuviškas palaikymas – Brokenchord ir jo muzikos selekcija.
Chetas FakerisMuzikaKoncertas
