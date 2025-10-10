G. Daškevičius–Gamka – apie naujausią albumą: viena daina leido paleisti seniai laikytą pyktį

Atskleidė tai, ko dar niekas nežino
Ketvirtadienio vakarą, į Vilniuje įsikūrusį barą „Dirigentai“, kur tradiciškai vyksta renginių ciklas „Perklausos“, atlikėjas atvyko po itin intensyvios darbo dienos. Renginio vedėjui Rolandui Mackevičiui jis atskleidė, kad dieną prieš netgi 16 valandų filmavo muzikinį klipą dainai „Malonumas“. Gamka į filmavimo užkulisius įsileido ir gerbėjus – praskleidęs paslapties šydą truputį pasakojo, ką jau visai netrukus – lapkričio pradžioje – jie galės išvysti.
„Daina „Malonumas“ trunka 3 minutes – ji yra greita, aiški. Tačiau norint greitai dainai sukurti klipą, reikia labai daug kadrų, nes jie greitai keičiasi. Viskas labai pavyko. Išanalizavome personažus. Vienas – mano „šviesuliukas“, kitas – agresyvesnė mano pusė. Tam reikėjo daug laiko – juk reikia ir makiažo, drabužių. Prie klipo dirbo daug žmonių, didelė komanda, bet buvo labai smagu“, – įspūdžiais ir naujienomis dalijosi atlikėjas.
Albumą įkvėpė budistų propaguojamos vertybės
Renginio metu Gamka daugiau papasakojo ir apie patį albumą. Esą tai, kas įkvėpė sukurti albumą „Dabar Amžinai“, sufleruoja ir pats jo pavadinimas.
„Jis yra apie dabartį, kuri tęsiasi amžinai, ir tai, kad viskas, ką mes dabar darome, tęsis amžinybę. Stengiausi išanalizuoti, ką reiškia būti žmogumi. O tai reiškia, kad tu jauti viską, kas vyksta dabar, jeigu tik į tai susitelki. Šiam albumui mane labai įkvėpė budizmas – meditacija, požiūris į ramybę per mėgavimąsi būtimi, meile ir dėkingumu visiems žmonėms“, – sakė jis.
Būtent dabartis ir gebėjimas būti čia ir dabar jungia visas albumo dainas. Gerbėjams Gamka pristatė dainas ir su žinomomis atlikėjomis – Gabriele Vilkickyte ir Jurga Šeduikyte. Albume sutalpintuose kūriniuose persipina įvairios emocijos, istorijos, praeitis.
„Pavyzdžiui, daina „Malonumas“ kalba už save – ji yra apie troškimą, malonumą. Kai mus užvaldo euforija, ji irgi atrodo amžina. Ji, aišku, baigiasi, bet tas momentas būna nuostabus. O štai kūrinys „Amžinai Dabar“ kalba apie mano norą išeiti iš euforinio momento – ne per liūdesį, o per galią. Dainoje „Repo Etiudas“ kalbėjau apie praeitį. Ten, kur aš buvau. O kartu – norėjau pabūti ir dabar. Repas buvo labai laimingas mano gyvenimo etapas. Daina „Pagaliau“ man leido paleisti jausmus, kurių nebenorėjau nešiotis savyje“, – apie savo kūrybą pasakojo Gamka.
Koncertuose gerbėjų lauks netikėti kūrybiniai vingiai
Renginyje „Perklausos“ atlikėjas atskleidė artimiausių koncertų datas – Vilniuje savo dainas jis atliks lapkričio 22-ąją, Kaune – lapkričio 28-ąją. Gamka pasidalijo, ir kuo jo koncertai išsiskiria iš kitų atlikėjų.
„Pirmiausia, ši muzika labai gražiai skamba gyvai, nes ji taip ir buvo įrašyta. Visi instrumentai įrašyti per savo analogines figūras – gitaros kūbus, gyvo garso būgnus. Viską darėme tam, kad muzika skambėtų gyvai. Tai yra graži dalis, kuri atsiskleis koncertuose. Taip pat, kadangi albumas įkvėptas psichodelinio roko žanrų, leisime sau paimprovizuoti – taip grojant gims dar kažkas naujo. Tikrai nebus tik šaltas atlikimas įrašų, muzikaliai išsiplėsime“, – su šypsena kalbėjo jis.
Tiesa, albumo rašymas, klipo filmavimai, pasiruošimas koncertams reikalauja ir didelių paties atlikėjo pastangų, susikaupimo. Renginio vedėjas R. Mackevičius netgi juokavo, kad Gamkos rutina šiuo metu primena legendinio Ricky Martin’o ritualus, kuriuos jis atlieka prieš koncertus. Garsus Pietų Amerikos atlikėjas dar dvi valandas iki koncerto valgo specialiai jam paruoštą maistą, o likus valandai – atlieka kvėpavimo pratimus, jogą. O jau prieš pat koncertą atlieka balso pratimus.
„Dabartiniame etape tikrai primena šią rutiną. Visą energiją sukaupiu nuo ryto. Dienos pradžioje dar yra būtina pasportuoti“, – atskleidė Gamka.
Dainas kurs su antrąja puse
Tiesa, šiais metais Gamka nežada sustoti tik ties naujuoju albumu. Su „Perklausų“ svečiais jis pasidalijo artimiausiais kūrybiniais planais, kurie susiję ir su jo širdies drauge Kornelija.
„Aš, mano gitara ir ji. Rengsime ne koncertus, o įrašinėsime naują muziką, kuri susikūrė per mūsų keliones po kitas šalis, į koncertus, nes ji visada važiuoja kartu ir labai palaiko“, – atskleidė jis.
Renginio pabaigoje atlikėjas pateikė ir savo asmeninę rekomendaciją, kokias albumo dainas reikėtų klausyti ryte, o kokias – vakare.
„Linkėčiau su „Malonumu“ pradėti kiekvieną rytą – iškart suprasti, kas laukia tą dieną. Pabaigti linkiu su „Kiekviena Gyvenimo Diena Vis Kita“. Nes viena diena jau prabėgo, laukia kita, kiti dalykai, bet vėl bus malonumų“, – šypsodamasis kalbėjo Gamka.
Įsimintiniausias pokalbio su Gamka akimirkas jau visai netrukus bus galima išvysti renginio įraše, kuris pasirodys internete, o apie būsimus renginius visa naujausia informacija nuolat atnaujinama „Perklausos“ „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose.