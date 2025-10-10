Jessica Shy paskelbė naują koncerto Vingio parke datą: davė pažadą ir įsigijusiems pirmiesiems

Ir ši žinia tikrai nudžiugins daugelį.
Po to, kai ketvirtadienį buvo paskelbta, jog bilietai į kitų metų vasaros pabaigoje, rugpjūčio 29 dieną, vyksiantį koncertą Vingio parke – išparduoti, dainininkė pranešė apie dar vieną pasirodymą.
Antrasis koncertas įvyks rugpjūčio 28-ąją.
„Ilgai kalbėjomės ir diskutavome su komanda, ką daryti, kai liko tiek daug žmonių, nespėjusių nusipirkti bilietų ir dabar liūdinčių ar net piktų, nes labai norėjo ten būti kitais metais.
Taigi, nusprendėme nebijoti ir surengti antrą koncertą – rugpjūčio 28 dieną. Bilietus į jį paleidžiame jau šiandien, nuo 10 valandos – jie bus prieinami visiems.
Crazy. Tikiuosi, pavyks užpildyti ir antrą Vingio parką. Šie koncertai neišvengiamai skirsis vienas nuo kito ir kiekvienas bus savaip unikalus.
O tiems žmonėms, kurie labai stengėsi gauti kodą, laukė eilėse ir norėjo įsigyti bilietus į pirmąjį koncertą – ačiū jums! Mes sugalvosime, kaip papildomai praturtinti jūsų patirtį koncerte. Jūsų pastangos tikrai nebuvo veltui. Ačiū visiems“, – kalbėjo atlikėja.