Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsMuzika

Jessica Shy paskelbė naują koncerto Vingio parke datą: davė pažadą ir įsigijusiems pirmiesiems

2025 m. spalio 10 d. 09:13
Lrytas.lt
„Šiandien rytą pradedu labai džiugiomis naujienomis“, – tokiais žodžiais penktadienio rytą „Instagram“ istorijose į gerbėjus kreipėsi atlikėja Jessica Shy.
Daugiau nuotraukų (31)
Ir ši žinia tikrai nudžiugins daugelį.
Po to, kai ketvirtadienį buvo paskelbta, jog bilietai į kitų metų vasaros pabaigoje, rugpjūčio 29 dieną, vyksiantį koncertą Vingio parke – išparduoti, dainininkė pranešė apie dar vieną pasirodymą.
Antrasis koncertas įvyks rugpjūčio 28-ąją.
„Ilgai kalbėjomės ir diskutavome su komanda, ką daryti, kai liko tiek daug žmonių, nespėjusių nusipirkti bilietų ir dabar liūdinčių ar net piktų, nes labai norėjo ten būti kitais metais.
Taigi, nusprendėme nebijoti ir surengti antrą koncertą – rugpjūčio 28 dieną. Bilietus į jį paleidžiame jau šiandien, nuo 10 valandos – jie bus prieinami visiems.
Crazy. Tikiuosi, pavyks užpildyti ir antrą Vingio parką. Šie koncertai neišvengiamai skirsis vienas nuo kito ir kiekvienas bus savaip unikalus.
O tiems žmonėms, kurie labai stengėsi gauti kodą, laukė eilėse ir norėjo įsigyti bilietus į pirmąjį koncertą – ačiū jums! Mes sugalvosime, kaip papildomai praturtinti jūsų patirtį koncerte. Jūsų pastangos tikrai nebuvo veltui. Ačiū visiems“, – kalbėjo atlikėja.
Jessica ShyKoncertasVingio parkas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.