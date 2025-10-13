Britų modernaus roko grupė „shame“ sostinėje pristatys naują albumą

„shame“ yra naujos kartos klausytojų grupė. Jie neišvengiamai persipynę ir laikosi kartu „Fontaines D.C.“, „Sleaford Mods“, „Idles“, „Gilla Band“, „Viagra Boys“, „King Gizzard & The Lizard Wizard“ ir daug kitų aktualių vardų.
Nuo pat pradžių „shame“ ieško šviesos nepatogiuose prieštaravimuose, turi daug ambicingų idėjų, jėgų ir talento jas įgyvendinti.
Savo kūryboje „shame“ nuolat griauna visuomenei įprastas normas. Tai jaunų žmonių balsas, siekiantis perimti kontrolę, nuplėšti uždangą ir atskleisti pasaulį tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Jie nebijo pasirodyti pažeidžiami, verčiau pažeidžiamumą „shame“.
Geriausi draugai iš Pietų Londono pradėjo groti tokie jauni, kad karjeros pradžioje, dalies grupės narių neįleisdavo į barus, kuriuose buvo suplanuoti jų pasirodymai. Šiandien „shame“ grupės nariams vos dvidešimt keli, tačiau jie jau pasirodė „Glastonbury“, „Coachella“ ir kituose svarbiausiuose pasaulio festivaliuose. Jie dalinosi viena scena su „Foo Fighters“ ir kitomis roko grupėmis.
„shame“ gyvi pasirodymai konfrontaciniai ir nėra surežisuoti iš anksto. Nuo pat pirmųjų kūrinių minioje prasideda chaosas pačia geriausia šio žodžio prasme. „Tai grupė, suprantanti gyvo pasirodymo esmę ir tai gerai žino tie, kurie matė prakaitu permirkusius „shame“ koncertus“, – teigia muzikos leidinys „NME“.
Rugsėjį „shame“ išleido naują, jau ketvirtąjį, dvylikos kūrinių albumą „Cutthroat“, kuris sulaukė itin daug pozityvių reakcijų ir dėmesio. Anot „shame“, šis albumas parašytas būtent gyviems pasirodymams.
„Cutthroat“ albumas kupinas britiško humo ir nagrinėja svarbias šiandienos problemas – nuo korupcijos, pavydo, konfliktų iki Trumpo, sėdinčio Baltuosiuose rūmuose. Kiekviena albumo dainos eilutė yra savotiškas manifestas.
„Mėgstam priešintis neteisybei ir kuriam šmaikščias dainas apie tuos, kurie ją vykdo“, – sako grupės narys Charlie Forbes.
„Cutthroat“ – tai „shame“ nepalaužiamo gebėjimo prisitaikyti ir tobulėti įrodymas. Jie ne tik garsėja itin energingais gyvais pasirodymais, bet ir nebijo rizikuoti studijoje, o geriausiai naują leidinį apibūdina jų pačių žodžiai: „Cutthroat“ yra beprotiška kelionė be stabdžių.“
„Jie dar niekada neskambėjo taip užtikrintai. „shame“ albumas „Cutthroat“ pilnas kandumo – tarsi jie būtų paėmę visą kibirkščiuojančią, nevaržomą debiuto energiją ir išmokę ją valdyti dar galingiau“, – sako „DIY Magazine“.
„shame“ pasirodymo įžanga rūpinsis kita britų grupė „Ebbb“, kurių muzikoje susipina techno, ambientas, populiarioji muzika ir net folkas. Patys „Ebbb“ savo kūrybą apibūdina taip: „Mūsų dainos – it dangus ir pragaras.“ Muzikos kūrybą grupė grindžia paradoksais.
„Mums patinka, kad mūsų muzikos neįmanoma įsprausti į rėmus. Mėgstam netikėtus posūkius, kai viskas staiga sprogsta ir virsta kažkuo visiškai kitu,“ – apie savo kūrybą sako patys grupės „Ebbb“ nariai.
Šiame ture po Europą „shame“ aplankys net 40 miestų. Į Lietuvą jie atvyks iš kaimyninės Rygos. Po to jų laukia dar virš 20 pasirodymų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dabar į „shame“ nukreipta labai daug dėmesio ir jie plaukia ant cunamio dydžio bangos. Norint pajusti visą „shame“ jėgą, juos tiesiog būtina pamatyti gyvai.
Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje taip pat gros „Unknown Mortal Orchestra“ ir „Deki Alem“.
shame – Quiet Life: