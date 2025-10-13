Netikėta naujiena: britų žvaigždė Stingas sugrįžta į Lietuvą

Bilietus į Stingo koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (spalio 17 d.) 10:00 val. ryto.
Dviem dienomis anksčiau, nuo trečiadienio, 10:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydės ilgalaikis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominic Miller bei energingasis būgnininkas Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).
Gerbėjai turės unikalią galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik penkis dešimtmečius trunkančios karjeros.
Šis turas jau sulaukė didžiulės sėkmės Šiaurės Amerikoje – daugelis koncertų išparduoti akimirksniu, o žiniasklaida negaili liaupsių:
„Tai buvo vienas tų vakarų – pasaulinio lygio pasirodymas intymioje erdvėje, apie kurį kalbama dar daugelį metų“, – rašė „Oakland Press“.
„Stingas šiame ture sujungia charizmą, intelektą ir muzikinį rafinuotumą“, – antrino „USA Today“.
„Jo balsas vis dar toks pat stiprus, jis tebėra vienas geriausių visų laikų bosistų ir tikras scenos meistras“, – rašė „Consequence“
„STING 3.0“ pasaulinis turas – tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius nauju, trijų atlikėjų ansamblio formatu.
Šis projektas įkvėpė ir naują dainą „I Wrote Your Name (Upon My Heart)“, kurią įrašyti padėjo net keturis „Grammy“ apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robert Orton. Kūrinys išleistas „Cherrytree Music Company“ ir „Interscope Records“ įrašų kompanijose.
Taip pat, pasirodė ir naujas koncertinis albumas „STING 3.0 LIVE“, kuriame skamba tokie hitai kaip „Be Still My Beating Heart“ (iki šiol niekada neišleista gyva versija) ir legendinė „Fragile“. Albumas pasiekiamas skaitmeniniu formatu, CD ir vinilo plokštelėje.
Stingo turo „STING 3.0“ koncertą Vilniaus Kalnų parke pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.
Sting – Shape of My Heart: