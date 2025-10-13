Pirmą kartą Lietuvoje vyks unikalus projektas „10 Tenors“ su simfoniniu orkestru

Koncertai vyks gruodžio 15 d. Klaipėdoje (Klaipėdos Švyturio arenoje), gruodžio 16 d. Kaune (Kauno sporto halė) ir gruodžio 22 d. Vilniuje (Twinsbet arenoje).
Organizatoriai žada nepamirštamą vakarą: dešimt įspūdingų balsų, kupinų jėgos, aistros ir emocijų, susijungs su simfoninio orkestro galia, sukurdami gyvą skambesį, kuris užgniaužia kvapą.
Kiekvienas šio projekto atlikėjas – savitas, turintis unikalų tembrą ir charizmą, o kartu jie formuoja skambesį, neturintį analogų. Kiekvienas „10 Tenors“ koncertas yra unikalus – dalyvių sudėtis nuolat keičiasi, prie projekto prisijungia naujos žvaigždės, o kiti grįžta po solinių turų. Tai suteikia kiekvienam pasirodymui naują istoriją ir nepakartojamą emociją.
Koncerto programa apima pasaulinės klasikos ir populiariosios muzikos aukso fondą. Skambės garsiausios operų arijos Verdi ir Puccini, itališki šedevrai „O Sole Mio“ ir „Torna a Surriento“, roko ir pop kūriniai – Queen, Tom Jones, Frank Sinatra, Ed Sheeran – bei ispanų ir Lotynų Amerikos baladės, tokios kaip „La Bamba“, „Bésame Mucho“, „Funiculì Funiculà“. Nuo arijų iki roko baladžių – muzika, kuri sujungia kartas ir suprantama be vertimo.
Koncerto dirigentas – Igoris Jarošenko (Ukraina), nusipelnęs meno veikėjas, Kijevo nacionalinio operetės teatro vyriausiasis chormeisteris, daugiau kaip penkiolikos didelių pastatymų autorius. Jis taip pat sukūrė visas koncerto aranžuotes, specialiai pritaikytas unikaliam dešimties tenorų ir simfoninio orkestro deriniui.
Organizatoriai kviečia visus muzikos mylėtojus patirti gyvo skambesio jėgą ir didžiojo meno atmosferą. Šis vakaras žada tapti vienu ryškiausių žiemos kultūrinių renginių ir padovanoti klausytojams tikrą šventinę nuotaiką.
