Fenomenalus Italijos gitaristų kvartetas „40 Fingers“ Lietuvoje surengs tris koncertus

Pažadus su kaupu pildantis gitaristų kvartetas „40 Fingers“ kitų metų pradžioje surengs net tris koncertus: vasario 25 d. „Žalgirio“ arenoje Kaune, vasario 27 d. „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir vasario 28 d. „Palangos koncertų salėje“ Palangoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi ir Andrea Vittori yra socialinius tinklus visame pasaulyje užkariavęs fenomenalus Italijos gitaristų kvartetas „40 Fingers“. Kvarteto meistriškai interpretuoti ir naujai sugroti garsiausi roko ir populiariosios muzikos hitai, filmų ir televizijos serialų garso takelių kūrinių peržiūrų skaičius seniai yra peržengęs didesnę nei 100 mln. peržiūrų ribą.
„40 Fingers“ naujai interpretuotus ir atliktus kūrinius puikiai įvertino ne tik publika, bet ir kolegos muzikantai. Legendinės britų roko grupės „Queen“ muzikantus taip sužavėjo „40 Fingers“ atlikta klasikinio hito „Bohemian Rhapsody“ versija, kad jie pasidalino ja grupės „Queen“ oficialioje svetainėje internete.
Fenomenali gitaristų „40 Fingers“ sėkmė neliko nepastebėta garsiausių Italijos ir užsienio muzikos žvaigždžių. Su gitaristų kvartetu muzikuoti norą išreiškė pasaulinio garso operos solistas Andrea Bocelli, amerikietė dainininkė Tori Kelly ir buvęs britų grupės „The Police“ muzikantas Andy Summers, su kuriuo „40 Fingers“ naujai atliko klasikinį hitą „Bring On The Night“.
Visi kvarteto „40 Fingers“ gitaristai turi tvirtą muzikinę istoriją ir skirtingą muzikinę patirtį. Keturi muzikantai kartu tyrinėja naujas garsines visatas, siūlydami platų repertuarą, kuris prasideda roko ir populiariosios muzikos dainų interpretacijomis keturioms gitaroms ir baigiasi jų pačių originaliomis kompozicijomis.
Bendra muzikantų aistra kino ir TV serialų pasauliui bei jų partitūroms taip pat paskatino kvartetą išbandyti jėgas kuriant originalias garsių filmų muzikos temų aranžuotes, tarp jų – ir kompozitoriaus John Williams sukurtų kūrinių režisieriaus George Lucas filmams „Žvaigždžių karai“ ir „Paskutinis mohikanas“.