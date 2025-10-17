Atlikėjas YEDIE pirmą kartą suskambo lietuviškai – eteryje pasirodė nauja daina „Nebežinau“

Ką tau reiškia ši daina?
„Tai svarbi daina, padėjusi man išsilaisvinti iš vidinių blokų, kiek neigiamų emocijų ir skausmų, kurie ilgą laiką vilkosi kaip šleifas. Dabar galiu gyventi ramiai. Jausmas lyg būčiau apsinuoginęs. Tikra diva“, – atvirauja YEDIE.
Kaip gimė šios dainos pavadinimas?
„Viena sunkiausių užduočių, šį kartą. Keičiau, berods, keturis kartus, tuomet ėmiausi praktikos, kurioje atradau – nebežinau. Jis tobulai akcentuoja jautrų pasimetimą“, – dalinasi Edvinas Lukšys – YEDIE.
Kodėl lietuvių kalba?
„Gimta kalba išreikšti jausmus tampa gerokai sudėtingiau, todėl išsikėliau sau iššūkį. Dabar galiu pasakyti, kad dainuoti lietuviškai – gera“, – šypsosi atlikėjas.
Kokia žinutė transliuojama šia daina?
„Palaikykite mane, noriu nenustoti kurti! O jei rimtai, daina tokio plataus spektro, jog joje kiekvienas žmogus gali atrasti save skirtingose tematikose“, – dalinasi YEDIE.
O jei apie tave?
„Tai namai. Artumas, ilgesys kartu su baime ir pasimetimu. Jausmų virtinė“, – reziumuoja atlikėjas.
„Nebežinau“ daina atsiskleidžiama miela ir jautri Edvino pusė. Nuo pirmų eilučių iki švelniai rožinio įvaizdžio su gėlėmis. Taip kūrėjas siekia kiekvienam pažinti visus savo jausmus, o lietuvišku įstojimu žada neapsiriboti – ateityje planuojama ir daugiau muzikos gimta kalba.