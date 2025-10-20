Lietuvoje koncertuosiantis E. Ramazzotti turi gerą žinią gerbėjams

Naujas italo albumas gerbėjus pasieks jau lapkričio 21 d., rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Una Storia Importante“ – tai ypatingas albumas, kuriame Ramazzotti apžvelgia daugiau nei 40 metų savo kūrybos. Albume skambės naujai aranžuoti didžiausi jo hitai, taip pat keli visiškai nauji kūriniai bei duetai su žinomais italų ir pasaulinio garso atlikėjais.
Naujasis albumas pasirodys įvairiais limituoto leidimo formatais ir turės dvi versijas – itališką ir ispanišką. Tai duoklė E. Ramazzotti itališkoms šaknims, taip pat gausiam būriui ispanakalbių jo muzikos gerbėjų.
Tarp naujų kūrinių – singlas „Il mio giorno preferito“/„Mi día preferido“, kuris šiais metais iš karto užkopė į įtalų radijo stoties „EarOne Airplay“ topo pirmąją vietą. Kita naujiena – daina „Buona Stella“ su atlikėja ELISA, kurios premjera kątik įvyko dvejuose visiškai išparduotose koncertuose Amsterdame.
„Muzika – tai mano būdas kalbėtis su žmonėmis visame pasaulyje. Šis albumas – padėka tiems, kurie jau 40 metų eina šiuo keliu kartu su manimi. Kiekviena daina šiame albume – tai mano gyvenimo akimirka“, – sako italų superžvaigždė ruošdamasis didžiuliam areniniam turui, kurio metu pristatys ne tik naujausią albumą, bet ir sugros legendinius hitus, pamiltus milijonų klausytojų.
Kartu su garsiuoju „The European Pop Orchestra“, vadovaujamu dirigento Guido Dieteren, bei išskirtine muzikantų grupe, Ramazzotti pristato įspūdingą koncertinę programą: Ramazzotti aplankys 30 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Kanadoje ir Lotynų Amerikoje.
Balandžio 6 d. jis surengs įspūdingą pasirodymą Kauno „Žalgirio“ arenoje, o vasarą sugrįš į Italijos stadionus.
E. Ramazzotti – balsas, kuris nepalieka abejingų. Per savo karjerą E. Ramazzotti išleido 16 studijinių albumų, pelnė daugybę apdovanojimų ir koncertavo visame pasaulyje. Jo turai pritraukė milijonus žiūrovų, o dainos skamba visose pasaulio šalyse.
Įspūdinga italo karjera prasidėjo dar 1984 metais, kai jis laimėjo Sanremo muzikos festivalio „Naujoko“ kategorijoje su daina „Terra promessa“ ir sulaukė dėmesio gimtojoje Italijoje.
Jau kitais metais jo daina „Una Storia Importante“ tapo didžiuliu hitu, žymėdama tarptautinės karjeros pradžią. Neįtikėtina, bet šiais metais sukanka lygiai 40 metų nuo tarptautinės jo karjeros pradžios. Bilietus į koncertą Kaune platina kakava.lt.