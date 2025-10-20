Paaiškėjo, kas pradės populiariojo dueto Abor & Tynna koncertą Lietuvoje

Vokietijos sostinėje Berlyne rezituojanti alternatyvios popmuzikos atlikėja ir dainų autorė Bentez kuria drąsius, atmosferinius garso peizažus. Jos kūryboje susilieja pulsuojantys elektroniniai ritmai, kinematografinis prodiusavimas ir aštrus popmuzikos jautrumas.
Nebijodama peržengti garsinių ribų, Bentez kuria muziką, kuri yra tiek įsimintina, tiek energinga, paverčianti chaosą kontrole, o emocijas – jėga. Įkvėpta 2000-ųjų pop eros ir tokių atlikėjų kaip Justinas Timberlake'as, Melanie Martinez ir Billie Eilish, atlikėja pateikia drąsų, įtampos kupiną skambesį, kuris galingai veikia klausytojus tiek koncertuose, tiek klausantis jos įrašų.
Šiemet Vokietijai „Eurovizijos“ konkurse atstovavę brolis ir sesuo Abor & Tynna jau spėjo tapti tikrais publikos numylėtiniais visoje Europoje. Jų daina „Baller“ tapo hitu Nr. 1 ir Lietuvoje. Kūrinys ne tik užkariavo pirmąją vietą Lietuvos „Spotify Top 50“, pagerino Lietuvos „Spotify“ vienos dienos perklausų rekordą, iškopė į pirmąją „Shazam“ topo Lietuvoje vietą, bet ir pateko į pasaulinį „Spotify Top 50“.i
Didelės sėkmės daina sulaukė ir Lietuvos radijo stočių grojamiausių dainų topuose. Lietuviai, įvertinę dueto pasirodymą „Eurovizijoje“, konkurso finale jiems skyrė 8 balus. Bendroje „Eurovizijos“ lentelėje Abor & Tynna užėmė 15-ąją vietą. Tai pirmoji Vokietijos atstovų daina nuo 2007 m., kuri buvo atlikta vokiečių kalba.
Šiemet Abor & Tynna išsirengė į pirmąsias savo koncertines gastroles „Bittersüß Tour 2025“, kurių metu aplankė daugelį Vokietijos miestų, Austrijos sostinėje Vienoje, tai pat koncertuos Prahoje (Čekija), Varšuvoje (Lenkija) ir Vilniuje (Lietuva).
Viso gastrolėse po Europą duetas surengs 15 koncertų. Jau spalio 22 d. sostinės menų fabrike „Loftas“ vyksiantis Abor & Tynna šou bus vienintelis dueto koncertas Baltijos šalyse. Bilietus į Abor & Tynna koncertą Vilniuje platina bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“.